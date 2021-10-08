  • BIST 1.398,330
  • Altın 503,91
  • Dolar 8,8700
  • Euro 10,2500
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Biden: Türkiye’nin Suriye’deki harekatı IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor

» »
ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkında acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.
Biden: Türkiye’nin Suriye’deki harekatı IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkında acil durumun bir yıl daha uzatılmasını öngören kararı hakkında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

VOA News'in haberine göre, Beyaz Saray’ın kararla ilgili açıklamasında, eski Başkan Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da 13894 sayılı kararnameyle, hem Suriye'deki hem de Suriye'yle ilişkili durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için ”Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası” uyarınca ulusal acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Nancy Pelosi

TEHDİT OLUŞTURMAYI SÜRDÜRÜYOR

ABD Başkanı Biden da, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini kaydetti. Biden mektubunda, “Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD'i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, “Dolayısıyla, Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da, acil durumun sürecinin bir yıl daha uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan'dan Türkiye'ye gözdağı07 Ekim 2021 Perşembe 15:44
  • AB’de dijital platformlara düzenleme tartışması07 Ekim 2021 Perşembe 15:04
  • Fransa’da seçim yarışı kızışıyor: Zemmour, Le Pen’i geride bıraktı07 Ekim 2021 Perşembe 14:17
  • Azerbaycan’dan Ermenistan’a diyalog mesajı07 Ekim 2021 Perşembe 14:01
  • Almanya’da üretime tedarik zinciri freni07 Ekim 2021 Perşembe 13:28
  • AB zirvesinde Türkiye için "süper güç" yorumu07 Ekim 2021 Perşembe 13:19
  • Yeşiller ve Hür Demokratların Almanya'daki koalisyon görüşmeleri için tercihi SPD oldu07 Ekim 2021 Perşembe 12:59
  • Yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı Avrupa ülkeleri hangi önlemleri alıyor?07 Ekim 2021 Perşembe 12:55
  • Azerbaycan, Ermenistan hava sahasını kullanmaya başladı06 Ekim 2021 Çarşamba 16:32
  • 11 bin kişinin ölümünde parmağı olduğu iddia edilen Nazi sekreteri serbest06 Ekim 2021 Çarşamba 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti