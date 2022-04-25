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Biden, Ukrayna büyükelçisi için adayını açıkladı

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Dün Ukrayna'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ukrayna'ya yakında büyükelçi atanacağına dair açıklamalarından saatler sonra ABD Başkanı Biden, adayının ismini telaffuz etti.
Biden, Ukrayna büyükelçisi için adayını açıkladı

ABD’den dikkat çekici bir Ukrayna hamlesi geldi…

Dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin’in Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinden sonra Beyaz Saray’dan bir açıklama geldi.

Zelenskiy ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada ABD’nin yakında Kiev’e büyükelçi atayacağının sinyalini veren Blinken’ı doğrulayan bir açıklama ABD Başkanı Joe Biden’dan geldi.

Biden, Ukrayna için büyükelçilik görevine Bridget Brink’i aday gösterdiğini açıkladı. Şu an Slovakya büyükelçisi olarak görev alan Brink’in Ukrayna büyükelçisi olması için önce Kongre’den de onay alması gerekiyor.

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