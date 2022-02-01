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Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü

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Beyaz Saray, Biden ve Emir Al Sani arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü

Beyaz Saray, Biden ve Emir Al Sani arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İki liderin, Körfez ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve refahı artırma, küresel enerji kaynaklarının istikrarını sağlama, Afganistan halkını destekleme, ticaret yatırım iş birliğini artırma konularında mutabık kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing ve Katar Havayolları arasında imzalanan 20 milyar dolarlık anlaşmanın da her iki lider tarafından memnuniyetle karşılandığına işaret edildi.

Ayrıca, Katar ve ABD arasında son 50 yılda derinleşen stratejik ortaklığın bir nişanesi olarak Biden'ın Katar'ı "NATO üyesi olmayan büyük ortak" olarak tanıyacağını dile getirdiği kaydedildi.

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