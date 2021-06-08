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Biden ve Stoltenberg, Nato Zirvesi Öncesi Beyaz Saray’da Bir Araya Geldi

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ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırladı.
Biden ve Stoltenberg, Nato Zirvesi Öncesi Beyaz Saray’da Bir Araya Geldi

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Beyaz Saray’da ağırladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Haziran’daki NATO Zirvesi öncesi Biden’ın bugün Stoltenberg’i Beyaz Saray’da kabul ettiğini belirtti.

Biden’ın NATO’nun güvenlik ve demokratik değerleri korumadaki 7 asırlık başarısı için müttefikleri ile yakından çalışmak adına güçlü taahhüdünü yinelediğini belirten Psaki, “Biden ve Stoltenberg, stratejik rekabet ve iklim değişikliği, siber saldırıları gibi milletler arası tehditlerle mücadeleye ittifakın uyum sağlaması için NATO’nun 2030 girişiminin önemi konusunda mutabık kaldı.” bilgisini paylaştı.

Görüşmede NATO müttefiklerinin savunma harcamaları ve ortak savunmaya yönelik yatırımlarının da ele alındığını aktaran Psaki, “Biden ve Stoltenberg, NATO’nun Afganistan’a yönelik 20 yıllık yatırımı ve diplomatik barış çabalarına yönelik devam eden çabalarını da görüştü.” ifadesini kullandı.

Stoltenberg, NATO Zirvesi’nin gündemleri arasında Çin’in de olacağını açıkladı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Çin’i de ele aldıklarını ve gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi’ndeki gündem maddelerinden birinin de bu ülke olacağını bildirdi.

Stoltenberg, 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi öncesi Beyaz Saray’da Biden tarafından kabul edildi.

Basına kapalı geçen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Biden ile Rusya, Çin, küresel terör, siber tehditler ve iklim değişikliğinin güvenlik sonuçlarını ele aldıklarını belirterek, “Biden, zamanımızın çoğunluğunda gelecek hafta Brüksel’de yapacak NATO Zirvesi’ne hazırlığı konuştu. Sabırsızlıkla beklediğimiz bu zirvede ittifakımızı nasıl daha da güçlendireceğimiz gündemi konusunda mutabık kaldık.” ifadesini kullandı.

Mevcut dünyadaki zorluklarla hiçbir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceğini vurgulayan Stoltenberg, son yıllarda Avrupa ve Kanada’nın NATO’ya yönelik yatırımlarının daha da arttığını belirtti.

“Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir”

Stoltenberg, “Güçlü bir NATO Avrupa için iyi ancak ABD için de iyi. Hiçbir süper gücün ABD kadar NATO’da dostu ve müttefiği yok. Sayın Biden’ı Brüksel’de ağırlamayı dört gözle bekliyorum. Çok iyi bir görüşme yaptık.” ifadesini kullandı.

Biden’ın Putin ile NATO Zirvesi’nin ardından görüşme kararını da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, “Rusya ile diyalog zayıflık göstergesi değildir. Biz güçlüyüz, bir aradayız.” dedi.

Stoltenberg görüşmede Çin’in gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, “Çin, Başkan Biden ile yaptığımız görüşmedeki konulardan biriydi. NATO liderleri gelecek pazartesi bir araya geldiğinde de gündemlerden biri Çin olacak. Çin’in ekonomilerimize sunduğu fırsatların arttığını görüyoruz, Çin ile iklim değişikliği ve silah kontrolü gibi konularda iletişim halinde olmamız gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Aynı anda farklı sorun ve tehditlerle yüzleşmeye hazır olmalıyız”

Çin’in yakında dünyanın en büyük ekonomisi olacağını söyleyen Stoltenberg, “Ancak Çin bizimle aynı değerleri paylaşmıyor. Çin’in Hong Kong’daki demokratik protestocuları nasıl engellediğini, Uygur Türklerine nasıl davrandığını, komşularını nasıl zorladığını ve Tayvan’ı nasıl tehdit etiğini görüyoruz.” görüşünü paylaştı.

Zirvede en büyük sorunun ne olacağının sorulması üzerine Stoltenberg, “Şu anda karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun, her geçen gün daha öngörülemez bir dünyada yaşamamız. Küresel rekabetin de gitgide arttığını görüyoruz. Bu nedenle aynı anda farklı sorun ve tehditlerle yüzleşmeye hazır olmalıyız.” mesajını verdi.

       

       

 

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