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Biden yönetimi, Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Macaristan'ı davet etmedi

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan gibi ülkeler davet edilmedi.
Biden yönetimi, Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye ve Macaristan'ı davet etmedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye, Azerbaycan ve Macaristan gibi ülkeler davet edilmedi.

ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelindeki demokratik ülke liderlerini ilk görev yılında buluşturma sözü vermişti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada zirvenin üç ana başlık etrafında tartışılacağı bildirildi. Bu başlıklar otoriterliğe karşı demokrasiyi savunmak, yolsuzlukları tespit edip onlarla mücadele etmek ve insan haklarını savunmak olarak belirlendi.

 

Politico'nun elde ettiği ve 107 ülkenin bulunduğu belgeye göre ABD'nin NATO müttefiklerinden olan Türkiye ve Macaristan zirveye davet edilmedi. Listede Angola, Gana gibi ülkeler yer alırken, Türkiye ve Macaristan'ın yanı sıra İran, Rusya, Çin ve Afganistan gibi ülkeler de bulunmuyor.

Politico'ya göre liste üzerinde çalışmalar henüz sonlanmış değil ve davetli listesi değişebilir.

Demokrasi Zirvesi'nde liderlerin, otoriter hükümetlerin baskılarına karşı internetin erişilebilir olmasını, veri güvenliği, siber güvenlik ve teknoloji platformlarına yönelik regülasyon konusunda iş birliği yapma gibi konuların da ele alınması bekleniyor.

Beyaz Saray: Demokrasi tehdit altında

Beyaz Saray'dan zirve ile ilgili daha önce yapılan yazılı açıklamada dünya genelinde demokrasi ve insan haklarının tehdit altında olduğuna dikkat çekilerek demokrasiyi savunmada demokratik ülkelerin dayanışma içinde olmasının önemi vurgulanıyor.

Açıklamada "Toplumda oluşan güvensizlik ve hükümetlerin buna bir çözüm üretmede başarısız olmaları, siyasi kutuplaşmaları ve demokratik kurumların altını oyan liderlerin yükselmesine neden oldu. Joe Biden, demokrasinin hala işlediğini ve insanların hayatını iyileştirebileceğini söyledi. Bunu yapmak için de demokrasilerin bir araya gelmeleri gerekiyor." denildi.

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