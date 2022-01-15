  • BIST 2.072,93
  • Altın 782.51224
  • Dolar 13.514
  • Euro 15.3752
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Biden Yönetimi Seçim Tehditlerine Karşı İstihbaratı Koordine Etmek İçin Yetkili Atadı

» »
ABD'de Biden yönetiminin, Rusya, Çin ve diğerlerinden seçimlere yönelik gelebilecek tehditlere yanıt verme konusunda istihbaratı koordine etmek için yetkili atadığı bildirildi.
Biden Yönetimi Seçim Tehditlerine Karşı İstihbaratı Koordine Etmek İçin Yetkili Atadı

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in sözcüsü Nicole de Haay, yaptığı açıklamada, Jeffrey Wichman'ın "seçim tehditleri yetkilisi" olarak atandığını duyurdu.

De Haay, Jeffrey Wichman'ın üst düzey karşı istihbarat ve siber görevler de dahil 30 yıldan fazla süredir ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatında (CIA) hizmet verdiğini söyledi.

"Seçim tehditleri yetkilisi", 18 üyeli istihbarat topluluğundaki tüm seçim güvenliği çabalarını koordine etmekten sorumlu olacak.

Söz konusu istihbarat birimlerinin tüm siber saldırıları tespit ve caydırma girişimlerinin atanan yeni yetkilinin koordinasyonuyla yürütüleceği kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Heyelan Nedeniyle Binlerce Kişi Tahliye Edildi13 Ocak 2022 Perşembe 21:20
  • İklim değişikliği ABD’de 145 milyar dolarlık hasar yarattı13 Ocak 2022 Perşembe 14:21
  • ABD’de Enflasyon Yüzde 7’ye Yükseldi12 Ocak 2022 Çarşamba 20:34
  • Kanada'da Kovid-19 Aşısı Yaptırmayanlardan Sağlık Vergisi Alınacak12 Ocak 2022 Çarşamba 19:58
  • Quebec’de Covid aşısı olmayanlar vergi ödeyecek12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
  • ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 00:09
  • Ermeni Lobisinden Biden’a Çağrı: Türkiye’yi Şikayet Ettiler11 Ocak 2022 Salı 21:13
  • ABD'den Bosna Hersek'te Provokatif Eylemlere Katılanların Cezalandırılması Çağrısı11 Ocak 2022 Salı 19:03
  • Ermeni lobisinden Biden’a çağrı: Türkiye’yi şikayet ettiler11 Ocak 2022 Salı 15:01
  • Eski İngiliz bakan, cinsel istismar davasına rağmen Epstein’le doğum gününü kutlamış10 Ocak 2022 Pazartesi 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti