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Biden zafere yaklaşıyor

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Oy sayımının devam ettiği ABD'de Biden giderek galibiyete yaklaşıyor. Trump'ın seçimlerde "hile" yapıldığı iddiaları üzerine bazı televizyon kanalları canlı yayınlanan konuşmayı yarıda kesti.
Biden zafere yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, tahminlere göre Demokratların adayı Joe Biden'ın önde götürdüğü seçimlerde "hile" yapıldığını öne sürdü. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında "Seçimleri çalmaya çalışıyorlar" dedi.

Herhangi bir kanıt sunmayan, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Trump, 17 dakikalık açıklamasında bugüne kadar hiçbir ABD başkanından duyulmayan şekilde ülkedeki demokratik süreç konusunda tahriklere yol açabilecek ifadeler kullandı.

Demokratlar "yasa dışı oyları bizden seçimi çalmak için kullanıyor" ifadedesini kullanan Trump, "Yasal oyları saysanız, kolaylıkla kazanacağım" dedi. Sayılan oylara göre Biden'ın gerisinde kalan Cumhuriyetçi Başkan, "Seçimlerde hile yapmaya çalışıyorlar. Ve biz buna izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında defalarca "hile"den söz eden Trump, birçok eyalette sonuçlara itiraz ederek hukuki yollara başvuracağını belirterek, "Çok sayıda dava açılacak. Bu seçimlerin bu şekilde çalınmasına izin veremeyiz" dedi. Trump'ın ekibi Michigan ve Georgia'daki oy sayımına itirazları, reddedilmişti.

Mektupla kullanılan oylara tepkisini de bir kez daha dile getiren Trump, "Mektupla kullanılan oyların ne kadar tek yanlı olduğunu görmek inanılmaz" dedi.

Ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle bu seçimlerde mektupla oy kullananların sayısının daha fazla olduğu belirtiliyor. Demokratlar seçmenlerini mektupla oy kullanmaya teşvik ederken, Trump seçmenlerine mektupla oy kullanmak yerine sandıklara gidip oy verme çağrısı yapmıştı.

Televizyonlar yarıda kesti

Trump'ın televizyondan canlı olarak yayınlanan basın toplantısı, ABD'nin birçok yayın kuruluşu tarafından yarıda kesildi. Başkanın "yanlış ifadelerinin" teyit edilemediği gerekçesiyle basın toplantısını yarıda kesen ilk televizyon MSNBC oldu. CNN televizyonu sunucusu da Trump'ın basın toplantısını "Ne kadar üzücü bir akşam" sözleriyle değerlendirdi. New York Post da Trump'ın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Biden'dan "sakin olun" çağrısı

Demokratların adayı Joe Biden ise Trump'ın halkı kutuplaştırıcı açıklamalarının aksine "Sakin olma" çağrısı yaptı. Biden Delaware'de yaptığı açıklamada, "Senator Kamala Harris ve ben, galibiyetimizi ilan edeceğimiz konusunda hiç kuşkumuz yok" dedi. Sürecin işlediğini belirten Biden, "Oy sayımı tamamlanacak ve biz yakında öğreneceğiniz" şeklinde konuştu.

Demokratların adayı Biden, sayılan oylara göre en az 253 seçici kurul delegesi kazandı. Biden'ın başkan olabilmesi için 270 delegeye ihtiyacı var. Aralarında Associated Press'in (AP) de bulunduğu bazı medya kuruluşları ise Arizona eyaletinde de seçimini Biden'ın kazandığından hareket ederek, Biden'in 264 delege kazandığını duyurdu. Buna göre, Trump da 214 delege kazandı. Arizona'nın yanı sıra Georgia, Pennsylvania, Nevada ve Kuzey Carolina'dan gelecek kesin sonuçlar seçimin belirlenmesinde etkili olacak.

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