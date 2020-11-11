Biden’a 1 milyon sterlin yatırıp parasını 1.5 milyona katladı: Trump sonucu kabul etmediği için henüz ödeme yapılmadı

Britanya’da yaşayan bir kişi, Joe Biden’a, ABD’deki başkanlık seçimi öncesi 1 milyo sterlin (10.66 milyon lira) yatırarak bahis oynadı. Biden, kazanılması gereken 270 delegenin üzerine çıktı ve kendisini başkan ilan etti. Ancak, şirket, Donald Trump yenilgiyi kabul etmediği için bahisçiye henüz ödeme yapmadı.

29 Ekim’de, Biden’ın kazanacağına dair tahmin yapan bir kişi Betfair Exchange adlı online bahis borsasında ona 1 milyon sterlin yatırdı.

Kazandığı takdirde 1 milyonu 1 milyon 540 bin sterlin (16.4 milyon lira) olacaktı. Başka deyişe yatırdığı parayı geri alacak üstüne de 540 bin sterlin (5.75 milyon lira) kazanacaktı. Medya, dünya ve Biden’a göre parayı kazandı.

Ancak Betfair Exchange’in sözcüsü, normalde medya, sonuçları duyurduğunda kazanan paranın verildiğini ancak bu yıl durumun farklı olduğunu söyledi.

Başkan Trump’ın hukuki yollara başvuracağını açıkladığını, yenilgiyi kabul etmediğini anımsatan sözcü, “Bu durum sonucun resmileşmesini geciktiriyor. Bu nedenle biz de parayı henüz ödeyemiyoruz. Resmileşince ödüyoruz” dedi.

Bu yılki başkanlık yarışında 567 milyon sterlinlik (6 milyar lira) bahis oynandı.