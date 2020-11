Biden’a oy veren 104 yaşındaki kadın: Sonunda mutlu bir şekilde ölebilirim

ABD'de Donald Trump ile Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçiminin bir türlü sonuçlanmamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, videosu sosyal medyada viral olan 104 yaşındaki kadın, Biden’a oy verdikten sonra artık mutlu bir şekilde ölebileceğini söyledi.

Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Joe Biden'ın yarıştığı ve tüm zamanların en yüksek katılımlı ABD başkanlık seçimlerde oy sayımı devam ederken, Biden'a oy veren 104 yaşındaki bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu.

20 seçimi gören Ruth Rosner, Biden'a oy verdikten sonra ‘sonunda mutlu bir şekilde ölebileceğini' söyledi.

Daha kadınların yasal olarak oy kullanma hakkı yokken doğan Rosner adındaki kadın, oy vermeye giderken paylaşılan videosu viral oldu.

New Yorker Ruth Rosner first voted for a president in 1936, casting her ballot for FDR. Last week, on the first day of early voting, Faith Salie accompanied the 104-year-old to the polls, and her social media posts helped make Rosner a viral star https://t.co/4z76jIR7bl pic.twitter.com/5XfCx0mRgJ