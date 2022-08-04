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Biden’a yapılan son koronavirüs testi de pozitif çıktı

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ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son koronavirüs testinin pozitif çıktığı aktarıldı. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor, “Başkan kendini iyi hissediyor" dedi.
Biden’a yapılan son koronavirüs testi de pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden’a 30 Temmuz’da yapılan Koronavirüs testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti. Biden’ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, “Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı” dedi.

Biden’ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, Solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden’ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

'GERİ TEPME' VAKASI

79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Koronavirüs testi pozitif çıkarken 27 Temmuz’da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz’da ise Biden’ın Koronavirüs testi yeniden pozitife dönmüştü. O'Connor, Biden’ın testinin yeniden pozitif çıkmasını antiviral ilaç Paxlovid alan hastaların küçük bir yüzdesinde görülen "geri tepme" vakası olarak tanımlamıştı.

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