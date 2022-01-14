  • BIST 2.067,76
  • Altın 790.11091
  • Dolar 13.57
  • Euro 15.5663
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Biden’a Yüksek Mahkemeden aşı engeli

» »
Her geçen gün ölüm ve hastalanma rakamları artarken karar Yüksek Mahkeme’den 6’ya karşı 3 oyla kabul edildi. Liberal Yargıçlar Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan muhalefet etti.
Biden’a Yüksek Mahkemeden aşı engeli

Her geçen gün ölüm ve hastalanma rakamları artarken karar Yüksek Mahkeme’den 6’ya karşı 3 oyla kabul edildi. Liberal Yargıçlar Stephen Breyer, Sonia Sotomayor ve Elena Kagan muhalefet etti.

Mahkemenin muhafazakar çoğunluğu, yönetimin Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’nin aşı veya test kuralını en az 100 çalışanı olan ABD işletmelerine dayatmaya çalışarak yetkisini aştığı sonucuna vardı.

Amerika'nın en üst hukuk kurulu olan Yüksek Mahkeme bazı sağlık çalışanları için aşı zorunluluğunun ülke çapında yürürlüğe girmesine ise izin verdi.

Büyük işletmeler için kuralı engelleyen karar, Kongre’nin Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi’ne böyle bir yetki verme yetkisi vermediği iddiasına dayanıyor.

Açıklamada “Kongrenin mesleki tehlikeleri düzenleme yetkisi olsa da, o kuruma halk sağlığını daha geniş bir şekilde düzenleme yetkisi yoktur.” denilerek alınan kararın iptal edildiği belirtiliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Quebec’de Covid aşısı olmayanlar vergi ödeyecek12 Ocak 2022 Çarşamba 12:02
  • ABD'nin kuzeydoğusu son 3 yılın en soğuk dönemini yaşıyor12 Ocak 2022 Çarşamba 00:09
  • Ermeni Lobisinden Biden’a Çağrı: Türkiye’yi Şikayet Ettiler11 Ocak 2022 Salı 21:13
  • ABD'den Bosna Hersek'te Provokatif Eylemlere Katılanların Cezalandırılması Çağrısı11 Ocak 2022 Salı 19:03
  • Ermeni lobisinden Biden’a çağrı: Türkiye’yi şikayet ettiler11 Ocak 2022 Salı 15:01
  • Eski İngiliz bakan, cinsel istismar davasına rağmen Epstein’le doğum gününü kutlamış10 Ocak 2022 Pazartesi 14:58
  • The Times: ABD, Ukrayna işgal edilirse Rus bankalarını felce uğratmayı planlıyor10 Ocak 2022 Pazartesi 14:37
  • Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu10 Ocak 2022 Pazartesi 13:16
  • ABD’de Kimyasal Madde Yüklü Tren Raydan Çıkarak Alev Aldı09 Ocak 2022 Pazar 22:43
  • Aktör Baldwin, Hakkındaki Soruşturmada İş Birliği Yapmadığı İddiasını Yalanladı09 Ocak 2022 Pazar 13:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti