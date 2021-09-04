  • BIST 1.468,670
  • Altın 487,88
  • Dolar 8,2880
  • Euro 9,8200
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Biden’dan 11 Eylül çağrısı

» »
Başkan Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkanlık seçimlerinde 11 Eylül ile ilgili gizli belgeler için şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak imzaladığı yürütme emriyle bu sözünü tuttuğunu belirtti.
Biden’dan 11 Eylül çağrısı

Başkan Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkanlık seçimlerinde 11 Eylül ile ilgili gizli belgeler için şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak imzaladığı yürütme emriyle bu sözünü tuttuğunu belirtti. Biden “Bugün, Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) 11 Eylül soruşturmalarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması incelemesini denetlemesi için Adalet Bakanlığı’na ve diğer ilgili kurumlara talimat veren bir yürütme emri imzaladım. Yürütme emri, Başsavcının gizliliği kaldırılan belgeleri önümüzdeki altı ay içinde kamuya açıklamasını gerektiriyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?

11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, Başkan Biden'a hitaben yazdıkları mektup niteliğindeki basın açıklamasında; Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıkları kanıtlarının gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini istedi. Kurbanların aileleri, ABD'nin önde gelen gazete ve medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada, bahsi geçen belgelerin gizliliğinin kaldırılıp yayınlanmadıkça 11 Eylül 2021 tarihinde saldırıların düzenlendiği New York, Pennsylvania ve Pentagon'da yapılacak anma gününe ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmamasını istedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Biden, özel sigorta şirketlerini azarladı03 Eylül 2021 Cuma 10:06
  • ABD’de tartışma yaratan yasa onaylandı: Kürtajı ihbar edene ödül03 Eylül 2021 Cuma 09:48
  • ABD’de İda Kasırgası’nda ölü sayısı artıyor03 Eylül 2021 Cuma 09:16
  • Ülke lideri gereksiz harcamaları azaltmak için uçağını satışa çıkardı02 Eylül 2021 Perşembe 12:29
  • ABD’de okullar açılırken çocuklarda Covid-19 oranları artmaya başladı02 Eylül 2021 Perşembe 12:09
  • Meksika'da koronavirüsten bin 177 can kaybı02 Eylül 2021 Perşembe 09:22
  • Kolombiya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 bini aştı02 Eylül 2021 Perşembe 09:01
  • New York sele teslim: Acil durum ilan edildi02 Eylül 2021 Perşembe 08:36
  • Dünya Meteoroloji Örgütü: Hava felaketleri 50 yılda 2 milyon kişiyi öldürdü01 Eylül 2021 Çarşamba 12:55
  • Uluslararası Af Örgütü’nden ABD’ye Afganistan suçlaması01 Eylül 2021 Çarşamba 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti