  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi

» »
Roma'da G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen Biden ile Macron, iki ülke ilişkilerinde gerginliğe yol açan denizaltı krizinin giderilmesine yönelik olumlu mesajlar verdiler.
Biden'dan Macron'a: Yapılan şık değildi

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Zirvesi çerçevesinde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir süre önce bir denizaltı anlaşması nedeniyle iki ülke arasında patlak veren diplomatik krizi önemli ölçüde yumuşatacak mesajlar verdiler.

Biden, Cuma günü görüşmenin gerçekleştiği Fransa Büyükelçiliği'nde yaptığı açıklamada, "Yaptıklarımız beceriksizceydi" dedi. Avustralya ve İngiltere ile varılan ancak Fransa ile kriz yaşanmasına neden olan denizaltı anlaşmasına işaret ederek "Yapılan şık değildi" diyen ABD lideri, Fransa'nın ABD için "son derece değerli bir ortak" olduğunu vurguladı. Biden, "Fransa'dan daha eski, daha sadık, daha iyi bir müttefikimiz yok" ifadelerini kullandı, Fransa'nın ABD ile aynı değerleri paylaştığını ifade etti.

Macron da, Avustralya ile denizaltı anlaşması konusundaki anlaşmazlık üzerine alınan "somut kararları" memnuniyetle karşıladıklarını belrterek, "Bu benim için gerçekten güven verici bir sürecin başlaması anlamına geliyor" dedi. Macron, "Çözmemiz gerekenleri çözdük. Şimdi geleceğe bakacağız" diye konuştu.

Denizaltı krizi nasıl patlak verdi?

ABD, İngiltere ve Avustralya, Eylül ayı ortasında Avustralya için nükleer denizaltı imalatını da kapsayan bir Hint-Pasifik İttifakı kurduklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Avustralya Fransa ile uzun süredir planlanmış milyar dolarlık denizaltı satışı sözleşmesinden çekildiğini açıklamıştı. Fransa ise buna sert tepki göstermiş, Canberra ve Washington'daki büyükelçilerini geri çekmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın müttefiklerince "sırtından bıçaklandığını" söylerken, Avrupa Birliği liderleri de Paris'in yanında olduklarını açıklamışlardı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, ABD'nin tutumunu "rahatsız edici" olarak nitelendirmişti.

Fransa ve AB'nin tepkileri üzerine ABD gerilen ortamı yumuşatmaya çalışmış, Biden bu süreçte Macron'u iki kez telefonla aramıştı. Bu telefon görüşmelerinde iki lider Avrupa'da bir araya gelme kararı almıştı.

ABD Başkanı Biden, Roma'da ayrıca İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi ile de bir araya geldi. Biden Vatikan'da Papa ile de görüştü.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Euro Bölgesi'nde Enflasyon 13 Yılın Zirvesine Çıktı29 Ekim 2021 Cuma 15:03
  • Fransa'dan İngiltere ile tansiyonu yükseltecek adım29 Ekim 2021 Cuma 14:28
  • Belçika: ‘Kral’a hakaret suçlarını cezalandıran kanun’ ifade özgürlüğüne aykırı29 Ekim 2021 Cuma 13:46
  • Fransa: Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da kullanılmasından endişe duyuyoruz29 Ekim 2021 Cuma 12:31
  • 9 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla arkadaşının hayatını kurtardı29 Ekim 2021 Cuma 11:16
  • Merkel, G20'ye Scholz ile birlikte katılacak29 Ekim 2021 Cuma 10:02
  • İspanyol Hükümeti, Çocuklara Yönelik Şekerli Gıdaların Reklamına Yasak Getirecek28 Ekim 2021 Perşembe 18:08
  • Kiev'de Tedbirler Sıkılaştırılacak28 Ekim 2021 Perşembe 17:52
  • AB'den Arakanlı Müslüman Mültecilere 12 Milyon Avro Yardım28 Ekim 2021 Perşembe 17:24
  • 12 Avrupa Ülkesi Batı Şeria'daki Yeni Konut İnşa Planı Nedeniyle İsrail'i Kınadı28 Ekim 2021 Perşembe 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti