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Biden’dan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz

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Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınında art arda patlamalar oldu.
Biden’dan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Affetmeyeceğiz, bedelini ödeteceğiz

Kaosun yaşandığı kentte hayatını kaybedenlerin sayısının 60, yaralıların sayısının ise 140 olduğu belirtildi. Bombalı saldırıyı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü IŞİD üstlendi.

Kanlı saldırı sonrası ABD Başkanı Biden, açıklamalarda bulundu. Saldırının bedelini ödeteceklerini ifade eden Biden, şunları söyledi;

*Saldırıyı IŞİD’in Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Washington’daki komutanlarım en ince detayına kadar bu konuyu incelediler.

*Yaşamlarını feda eden Amerikan askerlerinin hepsi kahraman. Son derece tehlikeli bir görev yapıyorlardı. Tarihte görülmemiş büyüklükte bir tahliye operasyonunun parçasıydılar.

*Dünyanın en başarılı, en fedakar ve en güçlü ordusunun parçasıydılar. Amerika’nın omurgası diyorum ben onlara. Yüreklerimiz acıyla dolu. Sevdiklerini kaybeden Afganlar da üzüntü içerisinde.

*Bu kahramanların ailelerin yaşadıklarını hissedebiliyoruz. Göğsümüzde bir kara delik varmış gibi ancak şunu bilin ki bizim kutsal bir sorumluluğumuz var. Kaybettiğimiz yaşamlar özgürlüğe, güvenliğimize adanmış hayatlardı.

“ASLA AFFETMEYECEĞİZ”

*Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda sizi avlayacağız, bedelini ödeteceğiz.

*Afganistan’dan 70 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Sürekli bir saldırı tehdidi altında çalıştık. Baştan beri bunu biliyorduk. Sahadaki komutanlarımızla sürekli iletişim halindeydik. Teröristler bizi yolumuzdan alıkoyamazlar. Bizi korkutamazlar, tahliyeye devam edeceğiz.

“EMRİ VERENİN NEREDE OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

*Saldırı emrini veren IŞİD liderlerinin nerede olduğunu biliyoruz. Komutanlarıma IŞİD’in Horasan grubunun liderlerine saldırı emri verdim. Yapacak çok işimiz var ve bunu yapacak kapasiteye sahibiz.

*Kararlı duracağız, görevimizi tamamlayacağız ve askerlerimiz çekildikten sonra da Amerikalıları Afganistan’dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız.

“TALİBANLA KARŞILIKLI ÇIKAR İLİŞKİSİ VAR”

*Taliban ile IŞİD arasında ilişki olduğu bilgisi gelmedi. Taliban’la aramızdaki güven değil, karşılıklı çıkarlar meselesidir. Bizimle iş birliği yapmanın Taliban’ın çıkarına olduğunu düşünüyorum.

*Yeni bir saldırı olabileceğinin bilinciyle tahliye operasyonlarına devam ediyoruz. Ben her şeyin sorumluluğunu taşıyorum. Çekilme kararımın arkasındayım.

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