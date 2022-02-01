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Biden'dan Ukrayna mesajı: Ne olursa olsun hazırız

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizi konusunda ülkesinin her şeye hazırlıklı olduğunu ifade etti.
Biden'dan Ukrayna mesajı: Ne olursa olsun hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizi konusunda ülkesinin her şeye hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Joe Biden, Oval Ofis'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ikili görüşmesi öncesi gazetecilere Rusya-Ukrayna krizi konusunda açıklamalarda bulundu.

"Ne olursa olsun biz hazırız" 

Geçen hafta Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Biden, bugün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteklerini açıkça dile getirdiklerini aktardı.

Biden, "Yol alabilmek için en iyi yöntemin diplomasi olduğu çağrımızı sürdürüyoruz. Ancak Rusya, Ukrayna'nın çevresine askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Ne olursa olsun biz hazırız" dedi.

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