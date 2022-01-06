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Biden'dan yeni gaf: 2020'de ümitvar olmak için birçok sebep var

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ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınına dair yaptığı yeni bir konuşmada, 2020 yılı için ümitvar olunması için birçok nedenin olduğunu söyledi.
Biden'dan yeni gaf: 2020'de ümitvar olmak için birçok sebep var

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınına dair yaptığı yeni bir konuşmada, 2020 yılı için ümitvar olunması için birçok nedenin olduğunu söyledi.

Biden, 2022'nin ilk günlerinde yeni bir gafıyla gündeme geldi.

ABD Başkanı, koronavirüsün özellikle Omicron varyantı nedeniyle maske ve aşılanma konusunda vatandaşlarını uyarırken "2020'de ümitvar olmak için çok sayıda sebebin olduğunu" söyledi.

79 yaşındaki Biden, daha önce de birçok gaf yapmış ve bu nedenle, özellikle 2020 başkanlık seçimlerinde eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef alınmıştı.

Biden geçen ay, daha önce 2 kez yaptığı gibi, yardımcısı Kamala Harris'i "Başkan Harris" olarak nitelemişti.

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