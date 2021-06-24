Biden'dan yeni politika: Hüküm giyenler topluma kazandırılacak

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıkladı. Biden "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan silahlı saldırılar ve cinayetlerin ardından yönetiminin silahlı şiddet ile mücadele politikasını açıkladı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için halihazırda birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye de onaylanan fonları polis teşkilatlarına aktarma çağrısı yaptı.

Hüküm giyenler topluma kazandırılacak

Kongreye yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısını da yineleyen Biden, "Ben umudu hiçbir zaman bırakmam." diye konuştu.

Biden yeni politikaları kapsamında daha önce hüküm giyen kişilerin de topluma kazandırılması için çalışacaklarını vurgulayarak, "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.