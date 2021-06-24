  • BIST 1.405
  • Altın 494,309
  • Dolar 8,6503
  • Euro 10,3265
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Biden'dan yeni politika: Hüküm giyenler topluma kazandırılacak

» »
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silahlı suçların engellenmesi ve bununla mücadele ile kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni politikalarını açıkladı. Biden "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz" dedi.
Biden'dan yeni politika: Hüküm giyenler topluma kazandırılacak

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan silahlı saldırılar ve cinayetlerin ardından yönetiminin silahlı şiddet ile mücadele politikasını açıkladı.

Yerel polislere, sosyal çalışanlara ve avukatlara yönelik fonların artırılması için halihazırda birçok yatırım yaptıklarını ve bu politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Kongreye de onaylanan fonları polis teşkilatlarına aktarma çağrısı yaptı.

Hüküm giyenler topluma kazandırılacak

Kongreye yarı otomatik silahların yasaklanmasına yönelik yasa tasarısını onaylama çağrısını da yineleyen Biden, "Ben umudu hiçbir zaman bırakmam." diye konuştu.

Biden yeni politikaları kapsamında daha önce hüküm giyen kişilerin de topluma kazandırılması için çalışacaklarını vurgulayarak, "Biz insanların elinin silah değil, meslek tutmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar biz halen aynı noktadayız! Resmi Görüşmeler 6 madde olmadan başlayamaz!24 Haziran 2021 Perşembe 09:11
  • Başbakan Saner Türkiye’deki temaslarını tamamlayarak bugün KKTC’ye dönüyor24 Haziran 2021 Perşembe 08:52
  • Tatar Brüksel Yolcusu, Bugün Adadan Ayrılacak24 Haziran 2021 Perşembe 08:48
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak24 Haziran 2021 Perşembe 08:47
  • Taner Ulutaş yazdı... CTP, Sokağa İnmek ve Kurultay Derdindeki UBP!..24 Haziran 2021 Perşembe 08:41
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?24 Haziran 2021 Perşembe 08:34
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (24 Haziran 2021)24 Haziran 2021 Perşembe 08:32
  • Detay Bugün ne manşet attı? 24 Haziran 202124 Haziran 2021 Perşembe 08:31
  • Arıklı, Sucuoğlu kazanırsa hükümetten çekiliriz!24 Haziran 2021 Perşembe 08:30
  • Mağusa Lefkoşa Anayolunda feci kaza! 3 yaralı var! (CANLI)23 Haziran 2021 Çarşamba 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti