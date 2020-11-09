Biden'ı tebrik etmeyen Rusya ve Çin resmi sonuçları bekleyecek

Rusya, ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından başkan seçilen Joe Biden'ın şimdilik tebrik edilmeyeceğini bildirdi. Pekin ise tebrik için ABD'deki prosedürlerin tamamlanmasını bekleyeceklerini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, seçimerin resmi sonuçlarını bekleyeceklerini dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre Sözcü Peskov, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimlerle ilgili yasal süreç başlattığına da atıfta bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin ise, Biden'ın zaferini ilan ettiğin farkında olduklarını ancak seçim sonuçlarının bir takım prosedürlerin tamamlanmasından sonra netleşeceğini aktardı.

Düzenlenen bir basın konferansında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, "Moskova, yorum yapmadan önce resmi sonuçları beklemenin daha iyi olacağını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce herhangi bir ABD Başkanıyla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirten Peskov, ülkesinin yeni ABD yönetimiyle diyalog kurarak ilişkileri normalleştirmenin bir yolunu bulmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın 2014’te Kırım’ı Ukrayna'dan ilhak etmesiyle Moskova ile Washington hattındaki ilişkiler, Soğuk Savaş döneminden daha sert bir sürece girdi.

Biden, o dönemde Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.