  • BIST 1.232
  • Altın 495,755
  • Dolar 8,0279
  • Euro 9,5421
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1134 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Biden'ı tebrik etmeyen Rusya ve Çin resmi sonuçları bekleyecek

» »
Rusya, ABD'de 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından başkan seçilen Joe Biden'ın şimdilik tebrik edilmeyeceğini bildirdi. Pekin ise tebrik için ABD'deki prosedürlerin tamamlanmasını bekleyeceklerini açıkladı.
Biden'ı tebrik etmeyen Rusya ve Çin resmi sonuçları bekleyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, seçimerin resmi sonuçlarını bekleyeceklerini dile getirdi.

Reuters'ın haberine göre Sözcü Peskov, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimlerle ilgili yasal süreç başlattığına da atıfta bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin ise, Biden'ın zaferini ilan ettiğin farkında olduklarını ancak seçim sonuçlarının bir takım prosedürlerin tamamlanmasından sonra netleşeceğini aktardı.

Düzenlenen bir basın konferansında gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Peskov, "Moskova, yorum yapmadan önce resmi sonuçları beklemenin daha iyi olacağını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce herhangi bir ABD Başkanıyla çalışmaya hazır olduğunu dile getirdiğini belirten Peskov, ülkesinin yeni ABD yönetimiyle diyalog kurarak ilişkileri normalleştirmenin bir yolunu bulmayı umduğunu sözlerine ekledi.

Rusya'nın 2014’te Kırım’ı Ukrayna'dan ilhak etmesiyle Moskova ile Washington hattındaki ilişkiler, Soğuk Savaş döneminden daha sert bir sürece girdi.

Biden, o dönemde Barack Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaş Trump’ı hangi davalar ve suç duyuruları bekliyor ?08 Kasım 2020 Pazar 19:43
  • ABD'nin 46. 'Seçilmiş Başkanı' Joe Biden kimdir?08 Kasım 2020 Pazar 19:34
  • ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti08 Kasım 2020 Pazar 16:46
  • Kamala Harris kimdir?08 Kasım 2020 Pazar 10:30
  • Joe Biden taraftarları Covid-19'a rağmen seçim sonucu kutlamaları için sokaklara döküldü08 Kasım 2020 Pazar 10:28
  • Son dakika… Trump’ın damadından çağrı: Yarışı bırak artık08 Kasım 2020 Pazar 10:24
  • Trump destekçileri 'Daha bitmedi' sloganıyla sokakta: Silahlı göstericiler Biden destekçileri ile karşı karşıya geldi08 Kasım 2020 Pazar 10:13
  • ABD'nin yeni başkanı Joe Biden kimdir?08 Kasım 2020 Pazar 10:08
  • ABD Başkanı ilan edilen Biden açıklama yaptı08 Kasım 2020 Pazar 00:57
  • Joe Biden, sayımın devam ettiği 4 eyaletten birini kazanması durumunda zaferini ilan edecek07 Kasım 2020 Cumartesi 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti