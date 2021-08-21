Biden’ın basın toplantısı alay konusu oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından dün ilk kez basın toplantısı düzenledi. 78 yaşındaki ABD Başkanı, basın toplantısı sırasında çelişki dolu açıklamalarda bulunurken, bazı şeyleri karıştırması ve unutması da uluslararası basında alay konusu oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Biden’ın yaşadıklarını “İşte başkanın basın toplantısından yedi tartışmalı an” başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Gazete, Biden’ın ‘El Kaide’nin yeniden ortaya çıkmayacağını’ vurguladığı sözlerine atıfta bulunarak, Taliban ile El Kaidenin direkt ilişkisine dikkat çekti.

“SORUNUZU HATIRLAMIYORUM”

Daily Mail, Biden’ın gazetecilerin sorularını unuttuğunu da ifade etti. Basın toplantısı sırasında, ABD Başkanı’nın soruları yanıtlarken bir an durup “Pardon, sorunuzun başı neydi? Şu an hatırlayamıyoruz” dediği belirtildi.

Öte yandan, Kabil Havaalanı’na giden insanlar için güvenlik güvencesi sorulduğunda Biden, ‘Kabil’deki Taliban liderliğiyle ve Daho’daki Taliban liderliğiyle sürekli temas halindeyiz’ yanıtını verdi. Biden’ın Daho diyerek Katar’ın başkenti Doha’yı kast ettiğini düşünülüyor.

Başkan Biden’ın bu ifadeleri kamuoyunda alay konusu olurken, Biden’ın Kabil’de kaç ABD askerinin kaldığını bilmediği de iddia edildi. Toplantıyı analiz eden uzmanlar, sürekli farklı olarak verilen sayılardan endişeli.