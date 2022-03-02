Biden’ın dili sürçtü, Ukraynalılara ‘İran halkı’ dedi

Konuşmalarında sık sık dili sürçen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik sert açıklamalar yaptığı son konuşmasında da Ukraynalılardan bahsederken yanlışlıkla “İran halkı” dedi.

Konuşmalarında sık sık dili sürçen ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya yönelik sert açıklamalar yaptığı son konuşmasında da Ukraynalılardan bahsederken yanlışlıkla “İran halkı” dedi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan resmi konuşma metninde “Putin, Kiev’i tanklarla kuşatabilir ama Ruslar asla Ukrayna halkının kalbini ve ruhunu kazanamayacak” yazarken Biden bu bölümü “İran halkı” olarak okudu. ABD Başkanı konuşmanın devamında Ukrayna halkı ifadesini doğru telaffuz etti.

ABD basını, konuşmayı başkanın arkasında dinleyen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de Biden'ın gafı sırasında yüzünü astığını ve fısıldayarak “Ukraynalı” dediğini aktardı.

Biden'ın son gafıyla İngilizce “İranlılar” kelimesi Twitter'da trend topic oldu.