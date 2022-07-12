Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın telefon verileri sızdı: 'Pedofil Peter'

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen telefon verileri internet üzeriden sızdırıldı.
Biden’ın telefonundan yaşı küçük kız çocuklarıyla 'uygunsuz' fotoğraflar ve uyuşturucu kullanımına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Hunter Biden’ın ABD Başkanı Biden’ı “Pedofili Peter” adıyla telefon kişi listesine kaydettiğini de iddia edildi.
Görüntülere ve sızıntılara dair Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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