  • BIST 10343.31
  • Altın 2444.548
  • Dolar 32.6439
  • Euro 35.0637
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Biden'ın sağlığının başkanlığa uygun olmadığına inananların oranı yüzde 72

» »
ABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden’ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını söyledi.
Biden'ın sağlığının başkanlığa uygun olmadığına inananların oranı yüzde 72

Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

CBS News/You Gov'un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.

Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.

Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50’si "evet", yüzde 49’u "hayır" cevabını verdi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Demokratlar içinde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Los Angeles'ta okullarda cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak20 Haziran 2024 Perşembe 21:46
  • Brent petrol fiyatında son durum20 Haziran 2024 Perşembe 14:55
  • Tesla yatırımcıları, Elon Musk’a rekor ödeme yapılmasını kabul etti14 Haziran 2024 Cuma 18:17
  • 38 yılın ardından masum olduğu anlaşılan adama rekor tazminat13 Haziran 2024 Perşembe 18:01
  • Kevin Spacey geçmişte 'fazla dokunarak temas ettiğini' kabul etti12 Haziran 2024 Çarşamba 22:10
  • Chiquita muz şirketi Kolombiya’daki paramiliterlere maddi yardımda bulunmaktan suçlu bulundu12 Haziran 2024 Çarşamba 18:55
  • Dört ABD'li akademisyen Çin'de bıçaklandı11 Haziran 2024 Salı 20:31
  • Fosil avcısı okyanusun derinliklerinde devasa bir diş buldu10 Haziran 2024 Pazartesi 17:57
  • Nadir görülen devasa balık kıyıya vurdu10 Haziran 2024 Pazartesi 14:54
  • Ölü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında yaşadığı fark edildi05 Haziran 2024 Çarşamba 20:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti