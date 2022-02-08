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Biden’ın sağlık danışmanına tepki büyüyor: Dr. Mehmet Öz’den sert çıkış

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ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senato adaylığı için çekişme büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci ise tüm adayların hedefinde…
Biden’ın sağlık danışmanına tepki büyüyor: Dr. Mehmet Öz’den sert çıkış

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’den Senato adaylığı için çekişme büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci ise tüm adayların hedefinde…

En son Jane Timken, Cumhuriyetçi partiden Senato için adaylığını açıkladı. Timken, sekiz haftalık bir reklam kampanyası başlatırken, göçmenler, sağlık veya ekonomik sorunlar yerine kampanyanın odağında Fauci yer aldı… Timken, adaylığını Fauci’ye yüklenerek ortaya koyarken, ‘Fauci’yi kovun’ kampanyası da başlatıldı…

‘KÜÇÜK BİR TİRAN’

Biden’ın corona virüsü danışmanı Fauci’yi hedef alan bir başka isim de ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz oldu. Öz, Fauci’yi ‘küçük bir tiran’ diye nitelendirdi. Öz, aday olduğu Pensilvanya eyaletinde Fauci’yi hedef alan kampanyalar da başlattı.

Yine Biden’in corona virüsü baş danışmanı Cumhuriyetçi partiden vali adayı olan Jim Pillen’in da hedefindeydi. Pillen Fauci’yi av kıyafetleriyle resmederken, ünlü isme yüklenerek oy istedi.

Aslında Dr. Fauci’ye yönelik saldırılar yeni değil; eski Başkan Donald Trump, doktorun corona virüs hakkında yalan söylediğini öne sürerek kamuoyu önünde ona ‘felaket’ demiş, defalarca kovmakla tehdit etmişti.  Kentucky Cumhuriyetçisi Senatör Rand Paul da ulusal televizyonda yayınlanan duruşmalarda Dr. Fauci’yi sorguya çeken bir tarz benimsemiş ve uzun süre tartışılmıştı…

Aslında, Dr. Fauci’ye karşı Cumhuriyetçi kesimin yürüttüğü savaş, kısmen Trump’ın parti üzerindeki güçlü tutumunun bir işareti. Ancak hem arkadaşları hem de muhalifleri bir araya geitren ve ABD’de yeni bir sembol haline gelen Fauci; bazıları için, ülkedeki derin bölünme ve hükümete güvensizliği temsil ediyor…

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