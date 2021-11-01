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Biden'ın Testi Negatif Çıktı

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Beyaz Saray'da koronavirüs alarmı: Biden'ın testi negatif çıktı
Biden'ın Testi Negatif Çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin koronavirüs testinin "pozitif" çıkmasının ardından, Avrupa turunda olan ABD Başkanı Joe Biden'ın testinin "negatif" olduğu açıklandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Psaki'nin COVID-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah COVID-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde COVID-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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