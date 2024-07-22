Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın çekilmesine dünya liderleri de kayıtsız kalmadı. Ukrayna Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı, Biden'a savaş boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Seçimlere daha dört ay var ve bu süre çok şeyin değişebileceği uzun bir zaman dilimi. Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Peskov, “Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur" ifadelerini kullandı. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN BİDEN'A TEŞEKKÜR

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise İsrail’e verdiği destek için Biden’a teşekkür ederek “Özellikle savaş sırasındaki kararlı desteğiniz paha biçilemezdi. Liderliğiniz ve dostluğunuz için minnettarız" açıklamasını yaptı.

SCHOLZ: ÇEKİLME KARARI TAKDİRİ HAK EDİYOR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilme kararının takdiri hak ettiğini bildirdi.

Scholz, X'ten yaptığı açıklamada, "Dostum Joe Biden ülkesi için, Avrupa için, dünya için çok şey başardı. Onun sayesinde transatlantik işbirliği sıkı, NATO güçlü ve ABD bizim için iyi ve güvenilir bir ortak. Tekrar aday olmama kararı takdiri hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"CESUR VE ONURLU"

İspanya Başkanı Pedro Sanchez ise Biden’ın “cesur ve onurlu” kararını takdir ettiğini ifade etti. “ABD, kararlılığı ve liderliği sayesinde pandemi sonrası ekonomik krizin ve Kongre Binası'na yönelik ciddi saldırının üstesinden geldi ve Putin'in Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya verdiği destekle örnek oldu” diyen Sanchez Biden için “Her zaman demokrasi ve özgürlük için mücadele eden büyük bir başkan" ifadelerini kullandı.

"KANADALILARIN ORTAĞI VE GERÇEK DOSTTUR"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Biden’ın yaptığı her şeyi ülkesine olan sevgisi nedeniyle yaptığını belirterek, “Başkan olarak Kanadalıların ortağı ve gerçek bir dosttur. Başkan Biden ve First Lady'ye teşekkür ederim" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, Biden’ın kararına saygı duyduğunu vurgulayarak, “Başkanlığının geri kalanında birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Starmer, "Olağanüstü kariyeri boyunca yaptığı gibi Başkan Biden'ın kararını Amerikan halkının çıkarlarına en uygun olduğuna inandığı şekilde verdiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜLKESİ BİDEN'A TEŞEKKÜR BORÇLU"

İrlanda Başbakanı Simon Harris de küresel liderliği ve dostluğu için Biden’a teşekkür etti. "Joe Biden, bulunduğu tüm makamlarda, İrlanda adasında barış için sarsılmaz bir ses ve tutkulu bir mücadeleci olmuştur” diyen Harris, ülkesinin Biden’a teşekkür borçlu olduğunu vurguladı.

"BU KARAR SAYGI UYANDIRIYOR"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de yaptığı açıklamada "Başkan Joe Biden'ın yeniden aday olmama kararına saygı duyuyorum. Bu kararını, ülkeyi kendisinin önüne koymak istediğini söyleyerek gerekçelendiriyor. Bu karar saygı uyandırıyor” dedi.

ABD SİYASETİNDEN TEPKİLER

Biden’ın seçim yarışından çekilme kararına ABD siyaset dünyasından ilk tepkiler de geldi. Eski ABD Başkanı Barack Obama, yaptığı açıklamada "Joe'nun hiçbir zaman mücadeleden geri durmadığını biliyorum. Siyasi manzaraya bakıp meşaleyi yeni bir adaya devretmeye karar vermesi kesinlikle hayatındaki en zor kararlardan biri” ifadelerini kullandı. “Ancak Amerika için doğru olduğuna inanmasaydı bu kararı vermeyeceğini biliyorum" diyen Obama, Demokratlara yeni aday çıkarma konusunda sonsuz güven duyduğunun altını çizdi.

"MİNNETTARLIĞI HAK EDİYOR"

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Biden’ın olağanüstü başkanlığı için her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini ifade etti. Biden’ın “Amerika'nın dünya sahnesinde yeniden Amerika gibi liderlik etmesini sağladığını” kaydeden Kerry, “Tüm hayatını ülkesine hizmet ederek geçirmiş biri için bugünkü özverili kararın ne kadar zor olduğunu biliyorum” dedi. Kerry, “O demokrasi için konuştu, temel özgürlükler için konuştu ve sesi susturulamayacak. Aslında onun sesi, ülkemizin 2024'te net bir seçim yapmasına yardımcı olmak açısından son derece kritik olacaktır” ifadelerini kullandı.

PELOSİ'DEN TEŞEKKÜR

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve eski başkanı Nancy Pelosi ise Biden’ın vizyonu, değerleri ve liderlik mirasının onu Amerikan tarihinin en önemli Başkanlarından biri yaptığını ifade etti. Amerika'nın vaatlerine her zaman inandığı ve insanlara kendilerini gerçekleştirme fırsatı verdiği için Biden'a teşekkür eden Pelosi, “Tanrı Amerika'yı Joe Biden'ın büyüklüğü ve iyiliği ile kutsamıştır" dedi.

CLİNTON'LARDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise yaptıkları ortak yazılı açıklamada Biden’a destek mesajı vererek, “Başkan Yardımcısı Harris'i destekleme konusunda Başkan'a katılmaktan onur duyuyoruz ve kendisini desteklemek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ZELENSKİ'DEN TEŞEKKÜR

Bir diğer teşekkür mesajı da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı Amerikan Başkanı'nın verdiği desteğe vurgu yaptı.

"Her zaman Başkan Biden'ın liderliğine minnettar kalacağız" dedi. Biden'ın çekilme kararını "Zor ama güçlü" olarak tanımladı.

Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler | Netanyahu'dan "müttefik" mesajı - 14

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Washington'da başkan kı̇m seçı̇lı̇rse seçı̇lsı̇n İsraı̇l'ı̇n önemlı̇ bı̇r ABD müttefı̇kı̇ olduğu mesajını verecek" dedi.

Biden'a İsraı̇l ı̇çı̇n yaptıklarından dolayı teşekkür edeceğı̇nı̇ de söyledı̇.

Netanyahu ayrıca Biden ı̇le yapacağı görüşmede, Gazze'dekı̇ rehı̇nelerı̇n serbest bırakılması, Hamas'ın yenı̇lmesı̇ ve ıİran ı̇le ı̇lı̇şkı̇ler gı̇bı̇ konuları konuşacağını bildirdi.