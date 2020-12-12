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Biden'ın Zaferinin İptalini İsteyen Davanın Reddedilmesi Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı

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ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesi için açılan davayı reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.
Biden'ın Zaferinin İptalini İsteyen Davanın Reddedilmesi Trump'ı Hayal Kırıklığına Uğrattı

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesi için açılan davayı reddetmesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Texas eyaletinin Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davaya ilişkin, ABD Yüksek Mahkemesi davayı reddederek bizi "gerçekten hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Trump, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bilgelikten yoksunluk" ve "cesaretsizlikle" eleştirdi.

Mahkeme, dün, Texas eyaletinin, 18 Cumhuriyetçi eyalet savcısı ve 126 Temsilciler Meclisi üyesinin desteği ile Biden'ın zaferinin geri çevrilmesine yönelik açtığı davanın reddedildiğini duyurmuştu.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.

Seçimlerde hile olduğunu iddia eden Trump, sonuçları kabul etmediğini açıklamış ve hukuki yollara başvuracağını belirtmişti. Trump ekibinin birçok eyalette açtığı dava, reddedilmişti. 

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