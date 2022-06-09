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Biden’ın ziyareti öncesi ABD’den dikkat çeken Filistin adımı

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ABD’nin Filistin İlişkileri Birimi’nin adı “Kudüs’teki ABD Filistin İlişkileri Ofisi” olarak değiştirildi. Washington’ın bu adımı, ABD’nin Filistin’le ilişkileri bir üst seviyeye taşıma hamlesi olarak nitelendi.
Biden’ın ziyareti öncesi ABD’den dikkat çeken Filistin adımı

ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliği bünyesinde bulunan Filistin İlişkileri Birimi'nin adı, “Kudüs'teki ABD Filistin İlişkileri Ofisi” olarak değiştirildi.

Değişiklik, ABD'nin Filistin misyonunun Twitter hesabının isminin değiştirilmesiyle dikkat çekti. ABD'nin adımı, Başkan Joe Biden'ın bölgeye yapacağı ziyaretten önce geldi. ABD’den bir heyet, Biden’ın bu ay sonlarında gerçekleştirmesi beklenen İsrail ziyareti için hazırlık çalışmaları yapmak üzere geçen ay İsrail’e gitmişti.

ABD'li yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Reuters, bu adımın ABD'nin Filistin'le ilişkileri bir üst seviyeye taşıma hamlesi olarak nitelendiğini aktardı.

Eski Başkan Donald Trump döneminde ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı büyük tartışma yaratmıştı.

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