Bidonda ölü bulunan çocuğu, üvey annesinin zehirlediği ortaya çıktı
Amerika'nın Placerville ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Roman'ın, 11 Ocak 2020'de kayıp olduğu bildirildi. Yapılan ihbar üzerine evi iki kez tarayan polis ekipleri, çocuğun cansız bedenini evin bodrumundaki bir bidonun içinde buldu.
Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Ocak 2020'de ortadan kaybolan çocuk, bir gün sonra evinin bodrumundaki bidonun içinde ölü bulunmuştu. Çocuğu zehirlediği ortaya çıkan üvey annenin ve babanın hapis cezası alması bekleniyor.
09 Şubat 2021 Salı 16:07
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