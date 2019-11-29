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Big Ben'den fotoğraf atacağım dedi Londra’nın en büyük mağazasının önünden fotoğraf attı

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Başbakan Ersin Tatar'ın Londra seyahati sürüyor
Big Ben'den fotoğraf atacağım dedi Londra’nın en büyük mağazasının önünden fotoğraf attı

Londra'da Big Ben'den selfi atacağını söyleyen Başbakan Tatar Harrods Mapazası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

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