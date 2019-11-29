Big Ben'den fotoğraf atacağım dedi Londra’nın en büyük mağazasının önünden fotoğraf attı

Londra'da Big Ben'den selfi atacağını söyleyen Başbakan Tatar Harrods Mapazası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
İLGİLİ HABER: Tatar: Onlara Big Ben'den fotoğraf atacağım! Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da
Londra'da Big Ben'den selfi atacağını söyleyen Başbakan Tatar Harrods Mapazası önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
İLGİLİ HABER: Tatar: Onlara Big Ben'den fotoğraf atacağım! Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da
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