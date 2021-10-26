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Bike4Kids Projesi " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği"  Başladı

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Bike4Kids Projesi Kapsamında KKTC’de Düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği"  Başladı.
Bike4Kids Projesi " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği"  Başladı

Bike4Kids Projesi Kapsamında KKTC’de Düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği"  Başladı.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı,  Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve  KKTC Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz " bisiklet sürme etkinliği dün başladı.

 

Etkinlik öncesinde; Bike4Kids projesi kapsamında , 3 gün  boyunca devam edecek  bisiklet sürme etkinliğine katılmak için ülkemizde bulunan  Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman ve Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  Hüseyin Akcan da  hazır bulundu.

 

25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında,  üç parkur şeklinde yer alacak etkinlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi  Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki  çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

 

Etkinlik kapsamında ilk gün,  birinci  parkur, saat 12.30’da Girne Kapısı’ndan start verdi. Bisikletseverler, ilk gün    Lefkoşa, Güzelyurt, Girne rotasında  83 kilometre pedal çevirdi; Güzelyurt Arkeoloji Müzesi  ile  Yavuz Çıkarma Plajı’nı da ziyaret etti.

 

Etkinliğin ikinci gününde bisiklet severler,  Girne -Mersinlik -İskele parkurunda  çocuklar için pedal çevirecek.

 

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