Bike4Kids Projesi " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği"  Başladı

Bike4Kids Projesi Kapsamında KKTC’de Düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz Etkinliği" Başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanlığı himayelerinde; Amerika’da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu Bridge To Türkiye Fund Vakfı, Türkiye Bisikletliler Derneği, BTF, Aziz Sancar Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, Bisikletliler Derneği, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği ve KKTC Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen " Çocuklar İçin Pedal Çeviriyoruz " bisiklet sürme etkinliği dün başladı.

Etkinlik öncesinde; Bike4Kids projesi kapsamında , 3 gün boyunca devam edecek bisiklet sürme etkinliğine katılmak için ülkemizde bulunan Türkiye Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman ve Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da hazır bulundu.

25- 27 Ekim 2021 tarihleri arasında, üç parkur şeklinde yer alacak etkinlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

Etkinlik kapsamında ilk gün, birinci parkur, saat 12.30’da Girne Kapısı’ndan start verdi. Bisikletseverler, ilk gün Lefkoşa, Güzelyurt, Girne rotasında 83 kilometre pedal çevirdi; Güzelyurt Arkeoloji Müzesi ile Yavuz Çıkarma Plajı’nı da ziyaret etti.

Etkinliğin ikinci gününde bisiklet severler, Girne -Mersinlik -İskele parkurunda çocuklar için pedal çevirecek.