Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti

Cananoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Bilal Cananoğlu’nun cenazesi 2 Aralık Cuma günü saat 11:40’da kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
Akdoğan Belediye Başkanı ve Mesarya Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı:
“Emekli öğretmen, sevilen insan Bilal Cananoğlu hocamızı, maalesef bugün kaybetmiş bulunuyoruz. Geride kalan evlatlarına, ailesinin ve tüm sevdiklerinin başı sağolsun. Mekanın cennet olsun...”
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