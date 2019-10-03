Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımıza "Er olayım" dedim; "9 yılını ABD'de geçirdin, bedelli hakkını kullan" dedi

Bilal Erdoğan, bedelli askerlik sürecini anlattı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dün CNN Türk ekranında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. "Cumhurbaşkanı'nın oğlu olmayı seçmedim" diyen Bilal Erdoğan, bedelli askerlik yapmasına ilişkin, “Ben askerliği Burdur’da üç hafta yaptım. İnsanlar benim üç hafta askerlik yaptığımı fotoğrafı olsa bile kabul etmedi” dedi.

"Babam hakkını kullan' dedi"

Askerlik konusunu babasına sorduğuna söyleyen Bilal Erdoğan, “Başbakan’dı o zaman. Dedim ki ‘Er olarak gideyim, ne dersiniz? ' Arkadaşlarımıza sordum, en son Cumhurbaşkanımıza sordum. Bana ‘Hakkını kullan. Sen bu haktan Cumhurbaşkanı olduğum için yararlanmıyorsun; yaklaşık 9 yılını ABD’de geçirmiş olan, üç yıldan fazla orada sigorta çalışan birisin, bu hakkını kullanmalısın’ dedi” ifadesini kullandı.

"Kendimi eve mi kitleyeyim?"

Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanı’nın, başbakanın oğluyum diye konuşulur, laf edilir diye çekinmemiz gereken şeyler var ama bunun sonu yok. Sokağa çıkmayayım, eve kilitleyeyim kendimi. Hakkınsa yap ama hakkım olduğuna inanmıyorlar ki” diye konuştu.