Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Gelişim Akademisi işbirliğinde düzenlenen Bilardo yaz turnuvası tamamlandı. Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu, Macbear Coffee, Somunarası Restorant’ın önemli sponsorluklarında

Mağusa Gelişim Akademisi bilardo salonunda gerçekleştirilen 1.bilardo yaz turnuvasına gençler, senyorlar, büyük erkekler olmak üzere üç kategoride toplam 32 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi 1.Bilardo yaz turnuvasına ilgi yüksek olurken, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Aşkın Burcu iki gün boyunca turnuvayı yakından takip etti.

Çekişmeli Maçlar Oynandı

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi tarafından organize edilen 1.Bilardo yaz turunuvası ilk gün 8 top disiplininde olup 5’i bulan şeklinde oynanan Bilardo yaz turnuvası ikinci gününde ise son 8 tek eleme ve 8’i bulan şeklinde oynanarak kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Turnuvada dağıtılan ödüllerin yüksek ücretlerin olması maçların zevkli, çekişmeli geçmesini sağlarken, bilardo severler çok çekişmeli maçlar izleme fırsatı buldu.

Mehmet Aydın Öngören Gençler Şampiyonu

1.Bilardo yaz turunuvasında ilk gün gençler kategorisi yarı final karşılaşmalarında Ali Boztuna, Efe Özkutaylı’yı 5-4, Mehmet Aydın Öngören de İsmet Hüryol’u 5-2 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Mehmet Aydın Öngören, Ali Boztuna’yı 5-2 mağlup ederek gençler şampiyonu oldu.

Rüstem Aygünlü Senyorlar Şampiyonu

Turnuvada ilk gün senyorlar kategorisi yarı final karşılaşmalarında ise Rüstem Aygünlü, Fırat Leylek’i 6-5, Emir Ahmet Konuklu da Hasan Sözalp’i 6-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Rüstem Aygünlü, Emir Ahmet Konuklu’yu 7-1 mağlup ederek senyorlar şampiyonu oldu.

Osman Şanlısoy Büyükler Şampiyonu

1.Bilardo yaz turunuvasında ikinci gün büyük erkekler kategorisi yarı final karşılaşmlarında Doğukan Çıdam, Onuç Altur’u 7-1, Osman Şanlısoy, Mustafa Anlar’ı 7-6 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında ise Osman Şanlısoy, Doğukan Çıdam’ı 7-1 mağlup ederek büyükler şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi tarafından organize edilen ve iki gün süren 1.Bilardo yaz turunuvası final maçının ardından düzenlenen ödül töreninde son 16’ya kalan sporculara para ödülü, ilk 4’e giren sporculara kupa ve para ödülleri, madalyaları Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon başkanı Aşkın Burcu, Bilardo baş hakemi Togay Tantura tarafından verildi.