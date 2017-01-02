 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.754
  • Altın 131,078
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,7072
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Bilbay Eminoğlu’nun “Dillere Destan Kıbrıs” isimli kitabı çıktı

»
Bilbay Eminoğlu’nun “Dillere Destan Kıbrıs” isimli kitabı çıktı
Merhum gazeteci-yazar Bilbay Eminoğlu’nun “Dillere Destan Kıbrıs” isimli kitabı çıktı.

Editörlüğünü Deniz Gürgöze’nin üstlendiği 360 sayfalık kitapta, 3 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci- yazar Bilbay Eminoğlu için yazılan yazılar ve Eminoğlu’nun Kıbrıs’a ait derlenmiş yazıları yer alıyor.

Eminoğlu’nun ailesi tarafından yayımlanması sağlanan kitaba yıllarca Kıbrıs Gazetesi’nde birlikte çalıştığı Ahmet Tolgay ve Ali Baturay da yazılarıyla katkı koydu.

Kitapta, Eminoğlu'nun, Kıbrıs'ın güzelliklerini ve Kıbrıs'ta yaşanmış olayları kaleme aldığı yazılarından kendi seçkileri ve okuyucularından gelen mektuplar yer alıyor.

Kitabın geliri yine Bilbay Eminoğlu anısına yapılacak çalışmalar için kullanılacak.

Duayen gazetecilerdendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) kurucularından ve Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden olan gazeteci Bilbay Eminoğlu, 1938 yılında Lefke’de doğdu, ancak tüm yaşamını Lefkoşa’da geçirdi.

Eminoğlu, önce Bozkurt Gazetesi’nde, sonra BRT’de 1984-1999 yılları arasında muhabir ve televizyon haberleri amiri görevinde hizmetler verdi, son olarak çalıştığı Kıbrıs Gazetesi’nde de haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.

Eminoğlu, 3 Kasım 2013’te, 75 yaşında kalp rahatsızlığından yaşamını yitirmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Mücadele ve Şehitler Haftası'nda anlamlı etkinlik25 Aralık 2016 Pazar 12:44
  • LBO Çocuk Korosu’ndan sevgi ve barış şarkıları24 Aralık 2016 Cumartesi 12:55
  • LBO’dan Çocuk Korosu Konseri20 Aralık 2016 Salı 11:08
  • 182 gencin arasından üçüncülük ile çıkan 13 yaşındaki Kıbrıslı Türk piyanist!19 Aralık 2016 Pazartesi 17:02
  • Rüstem Kitabevi’nde “Kitap Heykeli”19 Aralık 2016 Pazartesi 16:57
  • Doruk Vakfı’ndan “Kıbrıs Türkü’nün Karanlık Yılları” Sergisi19 Aralık 2016 Pazartesi 16:41
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Yeşil Barış Hareketi arasında protokol imzalandı19 Aralık 2016 Pazartesi 16:36
  • Fazıl Say, Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı18 Aralık 2016 Pazar 20:01
  • Da Vinci'nin yeni ortaya çıkan tablosuna rekor fiyat!18 Aralık 2016 Pazar 19:01
  • Türk filmleri Hollywood'u solladı18 Aralık 2016 Pazar 11:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti