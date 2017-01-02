Merhum gazeteci-yazar Bilbay Eminoğlu’nun “Dillere Destan Kıbrıs” isimli kitabı çıktı.

Editörlüğünü Deniz Gürgöze’nin üstlendiği 360 sayfalık kitapta, 3 yıl önce hayatını kaybeden gazeteci- yazar Bilbay Eminoğlu için yazılan yazılar ve Eminoğlu’nun Kıbrıs’a ait derlenmiş yazıları yer alıyor.

Eminoğlu’nun ailesi tarafından yayımlanması sağlanan kitaba yıllarca Kıbrıs Gazetesi’nde birlikte çalıştığı Ahmet Tolgay ve Ali Baturay da yazılarıyla katkı koydu.

Kitapta, Eminoğlu'nun, Kıbrıs'ın güzelliklerini ve Kıbrıs'ta yaşanmış olayları kaleme aldığı yazılarından kendi seçkileri ve okuyucularından gelen mektuplar yer alıyor.

Kitabın geliri yine Bilbay Eminoğlu anısına yapılacak çalışmalar için kullanılacak.

Duayen gazetecilerdendi

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) kurucularından ve Kıbrıs Türk basınının duayenlerinden olan gazeteci Bilbay Eminoğlu, 1938 yılında Lefke’de doğdu, ancak tüm yaşamını Lefkoşa’da geçirdi.

Eminoğlu, önce Bozkurt Gazetesi’nde, sonra BRT’de 1984-1999 yılları arasında muhabir ve televizyon haberleri amiri görevinde hizmetler verdi, son olarak çalıştığı Kıbrıs Gazetesi’nde de haber editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı.

Eminoğlu, 3 Kasım 2013’te, 75 yaşında kalp rahatsızlığından yaşamını yitirmişti.