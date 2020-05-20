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Bild: Almanya ile Türkiye arasında ikili turizm anlaşması gündemde

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Türkiye ile Almanya arasındaki turizmi korona virüsü salgınının gölgesinde yeniden başlatmak için remi temaslar yürütülüyor.
Bild: Almanya ile Türkiye arasında ikili turizm anlaşması gündemde

 

Türkiye ile Almanya arasındaki turizmi korona virüsü salgınının gölgesinde yeniden başlatmak için remi temaslar yürütülüyor. Bild gazetesi ikili bir anlaşmanın yapılabileceğini yazarken, gazeteye konuşan bir turizmci de 'Türkiye'nin devasa tesislerinin her zevke hitap etmese de mekan genişliği sayesinde avantaj sağladığını' söyledi.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ‘Türkiye’nin yakında Alman turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini umduklarını’ söyledi. Maas, Çavuşoğlu ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin de yakında Alman ve Avrupalı turistler için yeniden bir destinasyon olabilmesini diliyoruz” dedi. Maas, “Ancak bunu zamanı geldiğinde, ciddi sağlık kriterlerini gözeterek değerlendireceğiz. Görüşmelerimiz sürecek” ifadelerini kullandı.

‘İKİLİ ANLAŞMA GÜNDEMDE’

Almanların en çok tatil yaptığı ülkelerin bakanlarıyla görüşmelerini sürdüren Maas, bugün de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Alman gazetesi Bild, görüşmede Türkiye ile Almanya arasında seyahatler için bir ikili anlaşmanın gündeme geleceğini yazdı.

‘TÜRKİYE’NİN DEVASA TESİSLERİ AVANTAJ SAĞLIYOR’

Bild gazetesine konuşan ve Türkiye turizmi konusunda bilgili olduğu belirtilen bir kaynağın, ‘Türkiye’nin devasa büyüklükteki tesislerinin herkesin zevkine hitap etmeyebileceği ancak korona virüsü döneminde mekanın genişliği nedeniyle muazzam bir avantaj sağladığına’ dair görüşlerine yer verildi.

‘TUI TÜRKİYE’YE YAZ SONUNDA SEYAHAT DÜZENLEYEBİLİR’

Haberde Almanya’nın en büyük tur operatörü TUI’nin bu yıl Türkiye’ye seyahatlerin olacağı ancak bunun yaz sonunda gerçekleşeceğine dair öngörüsüne de yer verildi. Bild gazetesi, Alman turizm sektörünün Maas ile Ersoy arasında yarın gerçekleşecek telefon görüşmesine büyük umutlar bağladığını belirtti.

ALMAN SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ MEMNUN

Gazeteye konuşan Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, “İkili görüşmelerin gerçekleşmesinden memnunuz. Almanların yaz tatillerini Türk sahillerinde de geçirebilmesi mümkün olursa bundan büyük memnuniyet duyarız” diye konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, dün AB içinde en çok seyahat edilen on ülkenin dışişleri bakanlarıyla bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıda yaz başlangıcı öncesinde turistler için sınırların açılması, 15 Haziran’dan itibaren de yurt dışına genel seyahat uyarısının kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. AB üyesi olmayan, ancak Almanların en çok seyahat ettiği üçüncü ülke konumundaki Türkiye konusunda ise herhangi bir detay verilmemişti. (DW Türkçe)

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