  • BIST 1.819,23
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9521
  • Euro 13.4013
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Bild: Cem Özdemir, Almanya'da yeni hükümetin Tarım Bakanı oluyor

» »
Alman medyası, Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir'in Almanya'da kurulan yeni hükümetin Tarım Bakanı olarak görev alacağını yazdı.
Bild: Cem Özdemir, Almanya'da yeni hükümetin Tarım Bakanı oluyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP), çarşamba günü, koalisyon hükümeti için anlaştıklarını duyurmuştu.

Alman Bild gazetesi, yeni kurulan hükümette Cem Özdemir'in Tarım Bakanı olarak görev alacağını duyurdu. Gazeteye göre bu görev için Yeşiler Partisi Sözcüsü Steffi Lemke'nin ismi üzerinde duruluyordu ancak Cem Özdemir üzerinde anlaşıldı.

Spiegel dergisi de parti yönetiminin Cem Özdemir’in Tarım Bakanı, Steffi Lemke’nin de Çevre Bakanı olmasını istediğini, böylece Anton Hofreiter’in bakan olamayacağını yazdı

Angela Merkel’in yerine başbakanlık koltuğuna oturacak olan SDP üyesi Olaf Scholz, koalisyona katılacak partilere üye delegelerin 10 gün içinde ortak hükümet programına onay vereceklerini açıkladı.

Bakanlıkların dağılımı nasıl olacak?

Tarım Bakanlığının yanı sıra başbakan yardımcısı, dışişleri, ekonomi, çevre, aile bakanlığı da Yeşiller Partisi’nden seçilecek.

Maliye, adalet, ulaştırma ve eğitim bakanlıkları liberal eğilimli Hür Demokrat Parti’ye gidecek.

Koalisyon protokolünde, SPD'ye Başbakanlığın yanı sıra İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İmar Bakanlığı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığının yanı sıra Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Eyaletlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı verildi.

Başbakanlık Dairesi Başkanı da SPD'li bir isim olacak.

Medyada, Başbakan Olaf Scholz'un başbakanlığında kurulacak hükümette Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığını, partinin diğer Eş Başkanı Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanlığını üstleneceği, FDP Genel Başkanı Christian Lindner'in ise Maliye Bakanlığı görevine geleceği aktarıldı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da vakalar zirvede: Hükümet acil durum uyarısı yaptı25 Kasım 2021 Perşembe 12:01
  • İsveç’in ilk kadın başbakanı göreve geldikten yedi saat sonra istifa etti24 Kasım 2021 Çarşamba 23:07
  • Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP, koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağladı24 Kasım 2021 Çarşamba 23:05
  • Belçika ile İsrail arasında "etiket krizi" çıktı!24 Kasım 2021 Çarşamba 18:39
  • Beş soruda Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkma ihtimali var mı?24 Kasım 2021 Çarşamba 16:59
  • Kritik Adım: AB’den havayolu şirketlerine kara liste hazırlığı!24 Kasım 2021 Çarşamba 16:21
  • 3G belgelerini göstermek zorunlu hale geldi24 Kasım 2021 Çarşamba 15:42
  • Ülkede bir ilk yaşandı: İlk kadın başbakana onay çıktı24 Kasım 2021 Çarşamba 15:21
  • Çekya’da 25 bin seviyesi geçildi: Hastaneler baskı altında24 Kasım 2021 Çarşamba 15:01
  • Almanya'da COVID-19 vakalarında rekor artış24 Kasım 2021 Çarşamba 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti