Çok azımız ülkelerin adlarının ne anlama geldiğini merak eder araştırırız. Namlarını ise belki de hiç bilmiyoruz. İşte Information Is Beautiful sistesi yayınladığı haritayla bildiklerimizin yerini tutacak ilginç bir bilgi sundu hafızamıza. Ülkelerin birbirinden tuhaf namları. Bakın dünya ülkeleri Türkiye'yi ve birbirlerini nasıl görüyor.