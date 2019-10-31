Bildirim yapmayan 2 bin sigortalının maaşı kesildi

Sosyal Sigortalar Dairesi, 2018 yoklama bildirgesini doldurmayan malullük, yaşlılık, dulluk, yetimlik ve iş kazası ödeneği alan sigortalıların maaşını kesti.
28 Ekim’de geliri kesilen 3 bin 168 kişinin 658’inin işlemlerini tamamlamasının ardından yoklama yapmayıp maaşı kesilen hak sahibi sayısı 2 bin 510’a düştü.
Sosyal Sigortalar Dairesi’nde gerekli işlemleri tamamlayan hak sahiplerinin aylıkları ise banka hesaplarına gönderildi.
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