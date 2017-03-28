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Bilek güreşinde engel tanımıyorlar

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Bilek güreşinde engel tanımıyorlar
Çanakkale Truva Engelli Engelsiz Spor Kulübü sporcuları Ümit Burunlular, Şadime Yıldız ve Cenker Bilgi, 24-25 Mart tarihleri arasında Karabük’te gerçekleşen Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonasında 4 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen şampiyona 24-25 Mart tarihleri arasında Yenişehir Mahallesi'ndeki Merkez Spor Salonu'nda 14 ilden 6'sı kadın 90 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonaya Çanakkale'den Truva Engelli Engelsiz Spor Kulübü sporcuları Ümit Burunlular, Şadime Yıldız ve Cenker Bilgi katıldı. Oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol kol kategorileri üzerinden yapılan mücadelelerde engelli sporcular derece alabilmek için mücadele etti. Ümit Burunlular, erkeklerde ağır sıklette oturarak +75 kilo sağ ve sol kolda Türkiye 1'incisi olarak 2 altın madalya, Şadime Yıldız bayanlar ağır sıklette sağ ve sol kolda Türkiye Şampiyonu olarak 2 altın madalya ve Cenker Bilgi ise ağır sıklette ayakta +90 kiloda sağ ve sol kolda Türkiye 3'üncüsü olarak 2 bronz madalya kazandı.

“Avrupa şampiyonluğu almayı hedefliyoruz”

Truva Engelli Engelsiz Spor Kulübü sporcusu Ümit Burunlular, Türkiye ve Çanakkale'yi haziran ayında Polonya'da gerçekleşecek Avrupa Bedensel Engelliler Şampiyonasında temsil etmeye hazırlanıyor. Truva Engelli Engelsiz Spor Kulübünü bilek güreşi anlamında engellileri spora davet etmek için kurduklarını ifade eden Ümit Burunlular, “Yaklaşık 6 sene oldu. 4 seneden beri bilek güreşi dalında faaliyet gösteriyoruz. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 24-25 Mart tarihleri arasında Karabük'te düzenlemiş olduğu şampiyonaya Çanakkale ilini temsilen 3 engelli katıldık ve şampiyonada 6 madalya kazandık. 4 tane altın madalya, bir de bronz madalyayı Çanakkale'ye kazandırdık. Ben Türkiye Şampiyonu olarak sağ ve sol kolda Allah nasip ederse Polonya'da haziran ayında Türkiye'yi temsil edeceğim. Sağ ve sol kolda orada inşallah birincilik ve Avrupa Şampiyonluğu almayı hedefliyoruz” dedi.

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