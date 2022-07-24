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Bilet Rezaleti... Üstel yine " Sorumlulardan hesap sorulacak" açıklaması yaptı

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Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak
Bilet Rezaleti... Üstel yine " Sorumlulardan hesap sorulacak" açıklaması yaptı

Başbakan Ünal Üstel Devlet Piyangosu biletlerinde hatalı görsel kullanılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve görevden alma dahil sorumlularla ilgili her türlü yasal işlemin yapılacağını bildirdi.

 

DAHA ÖNCE DE KIB-TEK'DE HESAP SORULACAK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin en önemli halkalarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeni ile hazırlanan Devlet Piyangosu biletlerinde kullanılan hatalı görselle ilgili gereğinin her ne ise yapılacağını söyledi.
Böyle bir hatanın kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Başbakan Üstel, “Sorumlular hesap verecek. Görevden alma dahil ne gerekiyorsa yapılacak. Yapılan hata kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

 

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Comment Grafik firmasında basılan biletlerle ilgili Devlet Piyangosu biriminde gerekli soruşturma yapılırken, böyle bir hatanın bir daha yapılmaması için de tedbirlerin alınacağını bildiren Başbakan Üstel, Devlet Kurumlarında sorumluluk alanların görevlerini layıkıyla yapmamaları halinde yasal mevzuat çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ve bu konularda kimseye müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

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