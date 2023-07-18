Biletler tükenme aşamasında

Piyangolar Birimi’nin sorumlusu Turgut Sunalp, en çok geri ödemesi olan, en güvenilir ve en çok ikramiye çıkma şansı olan piyangonun Devlet Piyangosu olduğuna dikkat çekti.

Şans oyunları ve piyango biletlerinin milyonluk büyük ikramiyeleri, ülkede ekonomik zorluklar içerisinde yaşam süren vatandaşların rüyalarını süslüyor… KKTC Devlet Piyangosunun 20 Temmuz özel çekilişinde vereceği 2 milyon TL büyük ikramiye ise vatandaşlara umut oluyor. Binlerce insan umudunu 20 Temmuz’da Devlet Piyangosu’na bağladı. Kimi bütçesine göre davrandı, kimi hayallerine kavuşabilme umudu ile kesenin ağzını açtı. Piyangocular böylece, binlerce bilet sattı. Devlet Piyangosunun 20 Temmuz özel çekiliş biletleri vatandaşlardan öyle bir ilgi gördü ki biletler tükenme aşamasına geldi. Bugüne kadar satılan bilet sayısı 85 bini geçti. Piyangolar Birimi’nin genç ve başarılı sorumlusu Turgut Sunalp, en çok geri ödemesi olan, en güvenilir ve en çok ikramiye çıkma şansı olan piyangonun Devlet Piyangosu olduğunu ifade etti. Turgut Sunalp, şeffaflıktan ödün vermedikleri Devlet Piyangosu’nun büyük ilgi görmesinin halkın bu konudaki güvenini gösterdiğini ifade etti. Sunalp, Devlet Piyangosu 20 Temmuz Özel Çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirtti ve bugüne kadar satılan bilet sayısının 85 bini geçtiğini kaydetti.