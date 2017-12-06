Bilgi güvenliği farkındalık eğitimine özel önem verdiler

Çalışanların hizmetiçi eğitimlerle dinamizmini artırmasını amaçlayan Near East Bank, bu çerçevede son dönemde verdiği eğitimlerle çalışanlarının bilgi güvenliğinde farkındalığını sağlamayı amaçladı.

Bilgisayar ağlarının ve internetin yaygın olarak kullanılmaya başlamasıyla oldukça önemli konuma gelen bilgi güvenliğikonusu kurumsallığı benimseyerek çalışmalarını sürdüren Near East Bank için yaşamsal önem taşıyor. Kurumların bilgi varlıklarının zarar görmekten korunması gereksinimi çerçevesinden bakıldığında bu güvenliğin en zayıf unsuru insan faktörüdür.

Bu nedenle, bu faktörün de dikkate alınması ve komple bir bütünlük içinde farkındalık oluşturulması bağlamında Lobstar Bilgi Güvenliği Firması tarafından Near East Bank personeline “ Bilgi Güvenliği ve Önemi ” konulu eğitim düzenlendi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap, bilgi güvenliği eğitimlerine ilişkin açıklamasında siber güvenliğin küresel çapta ne kadar önemli olduğundan bahsederek bu alandaki eğitimlerle yola hızla devam edileceğini belirtti.