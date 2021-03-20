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Bilgisayar çaldı, evinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

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Bilgisayar çaldı, evinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu
Bilgisayar çaldı, evinde yapılan aramada uyuşturucu bulundu

 

18.03.2021 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giden L.H.W.A.B.(E-27)’nin, iş yeri içerisinde bulunan 14.500TL değerindeki dizüstü bilgisayarını alarak ödeme yapmadan dükkan dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 19.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. 

             Ayni gün  L.H.W.A.B.(E-27)’nin, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.  

 
 

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