 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.934
  • Altın 148,039
  • Dolar 3,7126
  • Euro 3,9034
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 6 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAdıyaman'da deprem... Çevredeki birçok ilde de hissedildi

Bilgisayar ilk kez pokerde insanı yendi

»
Bilgisayar ilk kez pokerde insanı yendi
Science dergisinin haberine göre, bilgisayar ve poker oyuncuları 4 hafta boyunca 3 bin el poker oynadı. Uluslararası Poker Federasyonu'nun seçtiği 11 profesyonel oyuncuların hepsi bir bilgisayara karşı kaybetti.

Uluslararası Poker Federasyonu'nun seçtiği 11 profesyonel oyuncu, tek bir bilgisayara karşı kaybetti.

Science dergisinin haberine göre, bilgisayar ve poker oyuncuları 4 hafta boyunca 3 bin el poker oynadı.

Dergi, bilgisayarın günümüzün en popüler poker oyunu olan Texas Hold'em'de insanlara karşı kazanması yapay zeka araştırmalarında bir adım ileri gidildiği yorumunu yaptı.

DeepStack bilgisayar programı, Kanada'daki Alberta Üniversitesi ve Prag'daki Çek Teknik Üniversitesi'nden bilim insanlarının ortak çalışmasının ürünü.

Programın 'tam bilgiyle oynanan oyunlarla Go ve satranç gibi eksik bilgiyle oynanan oyunlar arasında köprü kurarak pokerde kazandığı' belirtildi. Bunu yaparken de DeepStack, her karar öncesinde stratejisini gözden geçirdiğini ve böylece 'hiyerarşik bir otomatik öğrenme biçimi' geliştirdi.

Oyun teorisinde 'eksik bilgiye dayalı' dinamik oyunlar, bir oyuncu diğer oyuncuların hamlelerini bilmediğinden muhakeme yeteneği gerektiriyor.

Alberta Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Bowling, "Poker yapay zeka için uzun süredir zorlu bir problemdi" derken bu oyundaki 'eksik bilgiye dayalı yapıyı', "Oyuncular oyun sırasında aynı perspektif ve bilgiye sahip olmuyorlar" ifadeleriyle anlattı.

DeepStack, oyunun geneli hakkında hesaplama yapmıyor, her durum için doğru stratejiyi belirliyor.

Prof. Dr. Bowling "Her durumu değerlendirmeyi öğrenmesi için sistemi eğittik" derken, "Her bir durum mini bir poker oyunu gibi. Tek bir poker oyununu çözmek yerine, program bu mini poker oyunlarının milyonlarcasını çözüyor. Ve bunlrın her biri programın poker oyunun oynanışıyla ilgili önsezilerini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.

Programın tüm karmaşıklığına rağmen düşünme süresi ortalama 3 saniye sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gezegen oluşumunu açıklayan kayıp halka bulundu01 Mart 2017 Çarşamba 15:54
  • DJI, Matrice 200 adlı endüstriyel drone modelini tanıttı!01 Mart 2017 Çarşamba 15:50
  • 'YouTube TV' geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 14:45
  • Yeni Nokia 3310'un eskisinden 10 farkı01 Mart 2017 Çarşamba 13:56
  • Vestel, Guinness rekorlar kitabına girdi01 Mart 2017 Çarşamba 12:30
  • Sanal gerçeklik harcamaları yüzde 130 artacak01 Mart 2017 Çarşamba 09:19
  • WhatsApp'tan durum güncellemesi için geri adım27 Şubat 2017 Pazartesi 13:00
  • Nokia resmi olarak açıkladı: İşte 2017 model Nokia 331027 Şubat 2017 Pazartesi 10:26
  • Whatsapp’da yeni durum özelliği nasıl kullanılır?26 Şubat 2017 Pazar 21:00
  • WhatsApp'ın yeni güncellemesi çıldırttı24 Şubat 2017 Cuma 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti