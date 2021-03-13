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Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı

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Hacker sitelerinde yöneticilik yaptığı tespit edilen şüphelinin sahte kimlik kartı, sürücü belgesi, banka kartı ve özel güvenlikli yerler için kullanılan giriş kartlarını para karşılığında bastığı belirlendi.
Bilgisayar korsanının sisteminden milyonlarca vatandaşın kişisel verileri çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan şüphelinin kullandığı bilgisayar sisteminde çok sayıda vatandaşa ait kişisel veriler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik çalışmalar sonucu B.A ve E.Ö'nün nitelikli dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Zanlıların suç kayıtları ile ilgili yapılan araştırmada B.A'nın 39, E.Ö'nün 24 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

Evine sistem kurmuş

Ekiplerin çalışmaları ve operasyonda ele geçirilen deliller, yakalanan zanlıların işlediği birçok suçu da açığa çıkardı.

Sosyal medya hesaplarından ulaştıkları kişileri internet sitelerindeki bahislere ilişkin ellerinde sağlam tüyo bulunduğunu söyleyerek kandıran şüphelilerin önce kapora aldıkları, sonra kazandıklarını belirterek bu kişilerden "vergi" ve "avukat ücreti" adı altında para istedikleri tespit edildi.

Vatandaşlara ait kişisel bilgiler

Bu yöntemle "kupon" dolandırıcılığı yapan zanlılardan B.A'nın bilgisayarında milyonlarca vatandaşa ait kişisel veriler de ele geçirildi.

Şüphelinin bu bilgileri bir taraftan suç işlemek amacıyla kullandığı, diğer taraftan sadece bilgisayar korsanları tarafından kullanılan ve yöneticisi olduğu internet sitelerinde sattığı belirlendi.

Kimlik ve kredi kartı basmış

Operasyonda şüpheliler ile çok sayıda dijital materyal dışında kimlik kartı, banka kartı ve özel güvenlikli yerler için kullanılan giriş kartlarının basımında kullanılan makine ve POS ile sahte para kontrolü yapan cihazlar ele geçirildi.

Kimlik ve banka kartlarının basımı amacıyla kullanılan cihazda yer alan "termal ribbon" (negatif kartuş) üzerindeki basım kalıntıları üzerinden özel teknikler kullanarak inceleme yapan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, birçok özel kuruluşa ait kurum kartı, kimlik kartı ve banka kartlarının sahte olarak üretildiğini tespit etti.

Şüphelilerin söz konusu makineleri kullanarak çok sayıda sahte sürücü belgesi bastığı da belirlendi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren ekipler, sahte sürücü belgelerini satın alarak kullanan kişilerin yakalanması için de çalışmalara başladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi", "bilişim sistemlerinin aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "bilişim sistemlerine girme, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "sahte belge üretme" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi, E.Ö. savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.

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