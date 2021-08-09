  • BIST 1.432,610
  • Altın 480,59
  • Dolar 8,6300
  • Euro 10,1300
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !

» »
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !
Bilgisayarda Fazla Vakit Geçirenler Dikkat !

Sürekli aynı hareketlerin yapılmasına bağlı olarak ortaya çıkan karpal tünel sendromu, günlük işlerin yapılmasını bile zorlaştırabiliyor. Özellikle bilgisayar başında fazla vakit geçirmek, boyun fıtığı, bel fıtığı, fibromiyalji, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi, Ulnar Tünel, Cubital tünel ve Karpal Tünel  Sendromu’nu tetikleyebiliyor…

Karpal tünel sendromu; el bileğinden geçen sinirin, geçtiği kanal içinde sıkışması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Vücuttaki en önemli organlarından biri olan elimizin en büyük siniri olan median sinir, parmaklara doğru seyri sırasında el bileği seviyesinde karpal tünel adıyla bilinen anatomik yapı içerisinde yüksek basınçlara maruz kalabilmektedir. Bu artan basınç  zaman içerisinde parmakların hissinde ve başparmak hareketlerinde azalmaya ve kayba sebep olabilecek median sinir hasarına yol açabilmektedir.

Karpal tünel avuç içinde yer alan, bileğin ön yüzünde bulunan, bilek kemiklerince çatısı oluşturulmuş, transvers karpal ligament denen kalınca bir bağ ile tabanı oluşturulan, içinden tendonlar ve median sinirin geçtiği iki ucu açık tünel benzeri bir yapıdan oluşur.

Tedavi edilmediği takdirde elde kalıcı hasarlar oluşturan, 20 kişiden 1'inde görülen ve 45 ile 60 yaş bayanlarda daha sık ortaya çıkan Karpal tünel sendromudur. Özellikle masa başı çalışanlarda oldukça sık görülür ve yine hamilelikte de oluşabilecek bir bozukluktur.

Karpal Tünel Sendromu belirtileri arasında; median sinirin duyusunu alan özellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağının orta parmağa bakan yarısında görülen karıncalanma, uyuşma, yanma benzeri hislerdir. Nadir olarak el bileğinde ağrı ve kavrama gücünde azalma gibi şikayetlerde görülebilir.

Karpal Tünel Sendromu Sebepleri Nelerdir ?

El bileğini avuca doğru devamlı tutan işler yapmak veya davranış haline getirmek, şeker hastalığı,  tiroid hastalıkları, romatoid artrit, gut  ve aşırı şişmanlık sebepler arasında sayılabilir.

Tanısı Nasıl Konulur ?

Muayene ile tanı konulur ancak bazı vakalarda ultrasonografi, MR, EMG gerekiyor.

Tedavisi Nedir ?

Tedavide Nöral terapi, Proloterapi, steroid tedavisi, manuel terapi, kinezyolojik bantlama, egzersiz, eğitim,  cupping therapy,  stimülasyon tedavileri yapılabilir, cevap vermeyen nadir olgularda cerrahi tedavi düşünülmelidir.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yatağınızın Başucuna Limon Koyup Uyursanız08 Ağustos 2021 Pazar 22:00
  • Evde Saç Boyamak Tehlikeli mi?08 Ağustos 2021 Pazar 21:30
  • Yaşlılık Evresi Psikolojiyi Olumsuz Etkiliyor08 Ağustos 2021 Pazar 21:00
  • Estetik Operasyon Öncesi Psikolojik Testler Uygulanmalı08 Ağustos 2021 Pazar 18:30
  • Uyku Bozukluğu Depresyonu Tetikliyor08 Ağustos 2021 Pazar 18:00
  • Uyanık Saatlerin 3'te 1'i Ekrana Gitti06 Ağustos 2021 Cuma 22:45
  • Balık Yağı Faydaları Nelerdir?06 Ağustos 2021 Cuma 22:00
  • Yeşilyurt'da "Sultani Üzüm"de Limit üstü kalıntı!06 Ağustos 2021 Cuma 14:37
  • Alkol Kullanımı Geçen Yıl 700 Binden Fazla Kanser Vakasına Yol Açtı05 Ağustos 2021 Perşembe 23:00
  • Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?05 Ağustos 2021 Perşembe 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti