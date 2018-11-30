Bilgisayarı kucağınıza koyarak çalışırsanız…

Erkek üreme hücreleri olan spermler, yumurta yani testis içindeki hücreler tarafından üretilir. Yumurta kesesi, yapısal olarak testislerin sağlıklı spermler üretmesi için en elverişli ortamı sağlayacak yapıdadır. Mekanik korumanın yanında, testisler için en uygun sıcaklığı sağlayarak klima görevi de üstlenen yumurta kesesi, bu özelliği ile sperm oluşumu için en uygun ısı şartlarını sunarak sağlıklı spermlerin oluşumuna katkıda bulunur. Yükselen vücut ve yumurta kesesi sıcaklıkları spermlerin ölümüne ve DNA hasarına sebep olur. Testislerin ısısında yaklaşık 1 derecelik yükselme, sperm üretimini yüzde 14 azaltabilir. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Tepeler konuyla ilgili erkeklere önemli uyarılarda bulundu.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATARAK OTURMAYIN

Oturur veya yatar pozisyonda testiste ısı artışı olur. Hareket güçlüğü yaşayan, oturur veya yatar pozisyonda kalan sinir sistemi hastalarında yumurtalık ısı artışına paralel sperm kalitesinde düşüş olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde ofiste veya uzun süre bilgisayar karşısında oturmak da testiste ısı artışına sebep olur. Bacak bacak üstüne atarak uzun süreli oturmak veya ısı yayan bir zemin üzerinde oturmak (örneğin ısıtıcılı araba koltukları) en sakıncalı durumlardandır.

İÇ ÇAMAŞIRINIZ DAR OLMASIN

Yumurtaları vücuda yaklaştırıp hatta sıkan iç çamaşırları 1.5-2 derecelik ısı artışına sebep olur. Bu iç çamaşırları ayrıca kesenin havalanmasını engeller ve ısı kaybını önler. Sonuçta testislerin fonksiyonları bozulur ve sperm kalitesi düşer. Bunun aksine daha bol iç çamaşırı giyen erkeklerin sperm sayı ve hareketlerinin daha iyi olduğu bilinmektedir. Sıcak banyolar, jakuzi, sauna veya sıcak yüzme havuzları testislerde ısı artışı ve buna bağlı fonksiyon bozukluğu yaparak geri dönüşümlü şekilde sperm üretimini olumsuz etkiler. Bulunduğumuz dijital çağda, dizüstü bilgisayarlar oldukça sık kullanılıyor. Oturur pozisyonda bacaklarımızın üzerinde bulunan bilgisayarlar ısı üretir ve uzun süreli kullanımında testislerde ısı artışı yaparak sperm üretimini olumsuz etkileyebilir.