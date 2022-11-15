  • BIST 4.657,00
  • Altın 1063.449
  • Dolar 18.6006
  • Euro 19.2801
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Bilim, aç kalmadan zayıflamanın yollarını arıyor: Beyne elektroşok yeme alışkanlıklarını değiştirdi

» »
Bir pilot araştırmaya katılan iki kadının aşırı yeme alışkanlığı beyne elektroşok uygulanarak kontrol altına alındı.
Bilim, aç kalmadan zayıflamanın yollarını arıyor: Beyne elektroşok yeme alışkanlıklarını değiştirdi
İradeyi zorlamadan zayıflamak mümkün mü? Fotoğraf: Pexels

Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir pilot çalışmada, obezite sorunu yaşayan ve aşırı yeme alışkanlığını kontrol edemeyen iki kadının beynine implant takıldı. Uygulanan elektroşoklar, her ikisinin de aşırı yeme isteğini kontrol altına almasını sağladı.

New York Times’ın konuştuğu 58 yaşındaki Robyn Baldwin ve 48 yaşındaki Lena Tolly, ‘artık sürekli yemek düşünmediklerini’ söyledi. İmplant yiyecek tercihlerini de değiştirmiş görünüyor, ‘Baldwin, eskisi kadar tatlı istemiyorTolly’nin canı eskisi gibi fıstık ezmesi çekmiyor.’

Bu küçük çaplı çalışmanın daha güvenilir ve yaygın hale gelebilmesi için daha geniş ölçekte uygulanması gerekiyor. Öte yandan gelişme, yeme alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanan milyonlarca insan için umut vadediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyabet riskine karşı ‘şeker ölçümü yaptırın’ uyarısı14 Kasım 2022 Pazartesi 22:31
  • Diyabetliler için en sağlıklı besinler14 Kasım 2022 Pazartesi 11:55
  • Pankreas kanserinde 5 soru-5 cevap 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:23
  • Bilim insanlarından felçli hastaların tekrar yürümesi için umut olacak keşif13 Kasım 2022 Pazar 23:21
  • Corona virüsü sonrası unutkanlık ortaya çıktı13 Kasım 2022 Pazar 22:02
  • Tekrarlayan Covid-19, organ yetmezliğine ve ölüme yol açabilir13 Kasım 2022 Pazar 20:46
  • Kışa girerken bağışıklığınızı güçlü tutun13 Kasım 2022 Pazar 18:50
  • Boğaz ağrısı şikayetleri arttı… Grip mi, Covid-19 mu?13 Kasım 2022 Pazar 16:13
  • Fransa’da çığır açan tedavi: Burnu kolunda yeniden çıktı12 Kasım 2022 Cumartesi 23:04
  • Bilim insanları: “İşlenmiş gıdalar, uyuşturucu gibi değerlendirilmeli”11 Kasım 2022 Cuma 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti