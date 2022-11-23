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Bilim, aç kalmadan zayıflamanın yollarını arıyor: Beyne elektroşok yeme alışkanlıklarını değiştirdi

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Bir pilot araştırmaya katılan iki kadının aşırı yeme alışkanlığı beyne elektroşok uygulanarak kontrol altına alındı.
Bilim, aç kalmadan zayıflamanın yollarını arıyor: Beyne elektroşok yeme alışkanlıklarını değiştirdi

Pensilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir pilot çalışmada, obezite sorunu yaşayan ve aşırı yeme alışkanlığını kontrol edemeyen iki kadının beynine implant takıldı. Uygulanan elektroşoklar, her ikisinin de aşırı yeme isteğini kontrol altına almasını sağladı.

New York Times’ın konuştuğu 58 yaşındaki Robyn Baldwin ve 48 yaşındaki Lena Tolly, ‘artık sürekli yemek düşünmediklerini’ söyledi. İmplant yiyecek tercihlerini de değiştirmiş görünüyor, ‘Baldwin, eskisi kadar tatlı istemiyorTolly’nin canı eskisi gibi fıstık ezmesi çekmiyor.’

Bu küçük çaplı çalışmanın daha güvenilir ve yaygın hale gelebilmesi için daha geniş ölçekte uygulanması gerekiyor. Öte yandan gelişme, yeme alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanan milyonlarca insan için umut vadediyor.

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