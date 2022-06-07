  • BIST 2.648,19
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.7406
  • Euro 17.9841
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAnne olmaya karar verdiğiniz andan itibaren!

Bilim açıkladı… Yoksulluk, kanserin tekrarlama riskini artırıyor

» »
Bir araştırmaya göre, daha yoksul hanelerde kanserin tekrarlamasını görme olasılığının iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.
Bilim açıkladı… Yoksulluk, kanserin tekrarlama riskini artırıyor

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden uzmanlar, yaşam maliyetinin binlerce eski kanser hastasını etkileyebileceğini çünkü bakıcıları karşılamayı, sağlıklı beslenmeyi veya faturaları ödemeyi zorlaştırdığını söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, araştırmaya baş ve boyun bölgesinde kanser sorunu yaşayan 555 kişi dahil edildi.

Tedaviden iki yıl sonra kanser, yaklaşık 395 bin TL’den (19.000 Sterlin) daha az kazanan hanelerdeki hastaların üçte biri için geri dönerken, bu oran geliri ortalama 1 milyon 100 bin TL (56.000 Sterlin) üzerinde olanlarda yüzde 12 idi.

Sonuçlar değerlendirildiğinde, daha yoksul hastalarda hastalığın tekrarlama olasılığı iki kat daha fazlaydı.

SERVET EŞİTSİZLİĞİ HAYATTA KALMAYI DA ETKİLİYOR

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında sunulan araştırmanın yazarı Dr. Christopher Noel, servet eşitsizliğinin “insanların sadece yaşam kalitelerinden ödün vermekle kalmayıp aslında hayatta kalmalarını da etkilediğini” söyledi.

Dr. Noel, düşük gelirli hastaların tedavi planlarına uyma veya bir radyoterapi kürünü tamamlama olasılıklarının daha düşük olabileceğini ve tümörlerinin tekrarlama riskini artırabileceğini de ekledi.

Uzmanlara göre, sağlıklı beslenme ve yükselen elektrik faturaları gibi kalemlerin bile hastalıkta etkisi olacak. Doğru beslenmek, sağlıklı ve rahat bir ortamda yaşamak, vücudun kanser tedavisi için yeterince zinde olmasında büyük rol oynuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • En fazla maymun çiçeği Avrupa'da07 Haziran 2022 Salı 09:27
  • ABD'de milyonlarca aşı çöpe atıldı07 Haziran 2022 Salı 09:11
  • İşte poşet çay ve etkileri07 Haziran 2022 Salı 08:41
  • Damar sertliğine karşı çözüm turpgillerde06 Haziran 2022 Pazartesi 22:59
  • Maymun çiçeği virüsünde korkutan artış06 Haziran 2022 Pazartesi 21:34
  • Bilimsel araştırma: Diyabet ilacı, obezite hastalarında önemli kilo kaybına yol açtı06 Haziran 2022 Pazartesi 20:13
  • Uzman uyardı… Bu 5 belirti cilt kanserinin işareti olabilir06 Haziran 2022 Pazartesi 18:14
  • Maymun çiçeği virüsü: Afrika dışındaki vaka sayısı üçe katlanarak 780’e yükseldi06 Haziran 2022 Pazartesi 08:30
  • Omicron alt varyantı, o ülkedeki vaka ve ölümlerde artışa geçti05 Haziran 2022 Pazar 19:57
  • Doğal bir kolesterol ilacı05 Haziran 2022 Pazar 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti